ETED avanza en la integración de las mejores prácticas de gestión ambiental

Santo Domingo.-Con el firme compromiso de integrar las mejores prácticas internacionales en materia de gestión ambiental, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) habilitador estratégico de la transmisión eléctrica y digital del país avanza con éxito en el proceso de revisión, actualización y rediseño de su portafolio de proyectos de infraestructura, con el fin de armonizarlos plenamente con la regulación ambiental vigente.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Ing. Alfonso Rodríguez Tejada, enfatizó que esta iniciativa forma parte medular de la visión de modernización de la entidad. “Nuestra meta como pieza clave del sistema eléctrico nacional no es solo expandir las redes de transmisión, sino hacerlo bajo los más estrictos estándares de planificación anticipada y respeto normativo. Estamos construyendo una infraestructura resiliente que sirva de plataforma para la transición energética y digital, asegurando que cada proyecto cuente con el debido sustento legal y de idoneidad ecológica para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo”, afirmó el titular de la institución.

Para viabilizar esta visión y fortalecer la seguridad jurídica en la ejecución de las obras neurálgicas del país, la empresa estatal ha consolidado su Grupo de Trabajo de Gestión Ambiental. Este espacio colaborativo y técnico se orienta de manera integral a la ejecución de un levantamiento técnico especializado para determinar el estatus regulatorio de proyectos preexistentes, la tramitación y renovación de licencias y permisos conforme a la legislación aplicable, y el diseño de mecanismos internos para robustecer el control de cumplimiento, la mitigación de impactos y la continuidad operativa.

Sobre su relevancia, la Asesora en gobernanza y sostenibilidad de la ETED, Sra. Yomayra J. Martinó Soto, destacó el impacto de estas acciones en el entorno sectorial. “Este esfuerzo de regularización y actualización normativa no solo blinda jurídicamente los activos del Estado, sino que eleva la competitividad y los estándares ecológicos de la infraestructura eléctrica nacional. Al integrar una gestión basada en el cumplimiento estricto de la ley sectorial y la preservación de los recursos naturales, la ETED demuestra que la seguridad energética y el respeto al capital ambiental son metas perfectamente compatibles”, puntualizó la experta.

Con la puesta en marcha de estas iniciativas, validadas bajo los principios de su Consejo de Administración, la ETED armoniza su gestión operativa con las mejores prácticas de gobernanza pública, orientando cada esfuerzo a procurar un verdadero desarrollo sostenible para la República Dominicana.