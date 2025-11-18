Estudiante de Navarrete alcanza el mayor reconocimiento académico del país

Bartolo García

La estudiante Yosmaira Martínez Cabrera, oriunda del municipio de Navarrete, fue reconocida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana con el prestigioso galardón “Máxima Excelencia Académica 2024-2025”.

Este reconocimiento valora su destacado rendimiento escolar y su compromiso con la formación integral durante toda su trayectoria educativa.

Para la Dirección Regional 08 de Educación, este logro constituye un motivo de gran satisfacción y orgullo institucional.

El director regional del Minerd, Pedro Pablo Marte, expresó que este premio representa el esfuerzo colectivo de docentes, orientadores y autoridades comprometidas con la calidad educativa.

Martínez Cabrera fue recibida en la sede regional por el funcionario educativo, quien la felicitó personalmente por su disciplina y dedicación.

Durante el encuentro también estuvo presente el técnico regional de Psicología y Orientación Escolar, Francisco Martínez, quien ha acompañado de cerca el desarrollo académico de la joven.

La estudiante destacó que este reconocimiento la motiva a seguir avanzando y alcanzar nuevos sueños profesionales.

Con entusiasmo, reveló que desea convertirse en docente del área de Lenguas Extranjeras, con el propósito de aportar al aprendizaje de futuras generaciones.

Aprovechó para agradecer de manera especial a su familia, quienes –según expresó– han sido su mayor apoyo en los momentos de estudio, esfuerzo y sacrificio.

También dedicó palabras de gratitud a sus maestros, resaltando que han sido guía fundamental en cada etapa de su proceso formativo.

Las autoridades educativas felicitaron el ejemplo de excelencia que representa Yosmaira para todos los estudiantes del país.

Resaltaron que historias como la suya inspiran a otros jóvenes a esforzarse académicamente y creer en sus capacidades.

El Minerd reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que reconozcan el mérito estudiantil y fomenten la superación constante en la educación dominicana.