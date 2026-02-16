Es presuntamente dominicano causante primer asesinato de 2026 en Metro NYC

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El hispano Alberto Frías, presuntamente dominicano, es señalado por la policía neoyorkina como el autor de la muerte a tiros de Adrian Dawodu, de 41 años, el primer asesinato del año en el Metro de esta ciudad, ocurrido en la estación del tren D en la calle 170 con Grand Concourse, en El Bronx.

En el área residen decenas de familias dominicanas que utilizan dicha estación por donde anualmente circulan un poco más de dos millones de pasajeros de diferentes etnia.

La uniformada informó que victimario y víctima se conocían, pero sostuvieron una discusión el pasado martes 10 en horas de la tarde en el lugar.

Un video grabado por pasajeros a bordo de un tren que pasaba por la estación captó al pistolero empujando a la víctima, quien se desplomó en el andén cubierto de sangre.

No se han realizado arrestos. La Policía despachó al público una foto de Frías, y solicita a quien posea información del incidente llamar a 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También a través de la página www.crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones serán confidenciales.

En el 2025 tres personas fueron baleadas en incidentes separados en el Metro, y en el 2024 la cantidad de 14, según NYPD.