¿Es posible curar una alergia?

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

El diccionario de la lengua española define la palabra alergia como: “Respuesta inmunitaria excesiva provocada en individuos hipersensibles por la acción de determinadas sustancias, especialmente ambientales”.

Esta definición implica que una alergia es un problema esencialmente químico. Se trata de cómo el cuerpo reacciona ante la exposición de sustancias químicas.

El problema es más difícil de entender porqué sustancias que en principio son inofensivas para la mayoría de las personas, para otras pueden ser nocivas y hasta mortales.

En pocas palabras, un gran número de reacciones alérgicas serían el resultado de ataques de sustancias químicas que no han sido identificadas por los profesionales de las ciencias de la salud. Este punto es muy importante porque la detección y neutralización de la sustancia que provoca la alergia (alérgeno) está directamente vinculada a la potencial cura definitiva de una alergia.

Antes de escribir este texto, se pensaba que los médicos diagnosticaban una alergia cuando eran incapaces de identificar la causa de una enfermedad. Aunque esto sigue siendo cierto en algún grado, ahora se puede decir que, detrás de una alergia hay sustancias químicas que deben ser identificadas. Estas sustancias suelen ser de procedencia externa, aunque también se puede originar en el interior del cuerpo.

En la mayoría de los casos, el personal no especializado de salud, trata las alergias con fármacos antialérgicos. Esta forma de tratar las alergias no resuelve el problema. Por el contrario, sirve para apagar la alarma del cuerpo avisando de que hay una sustancia química presente que está siendo nociva para el cuerpo.

Gracias a la propia naturaleza del cuerpo, mientras un antialérgico reduce y elimina las reacciones alérgicas no deseadas, nuestro propio cuerpo (el sistema inmune) se encarga de resolver el problema. Y efectivamente es capaz de resolver las alergias agudas. Sin embargo, no resuelve los problemas que tienen que ver con alergias crónicas; las alergias que viven con un paciente y que le reducen su calidad de vida.

La cura definitiva de una alergia pasa por la identificación de la sustancia o sustancias que producen la alergia. Una vez identificada la sustancia debe ser inactivada químicamente. La inactividad química se logra alejando al paciente de esa sustancia. O bien, provocando un fortalecimiento en el sistema inmune que le permita al paciente exponerse a esa sustancia (alergeno) sin que su cuerpo reaccione de forma desfavorable.

Ante la pregunta ¿Es posible curar una alergia?, la respuesta rápida con un enfoque puramente químico es que sí. No obstante, se entiende que el enfoque médico es más complejo ya que tiene que tomar en cuenta el sistema inmune del cuerpo.

Finalmente, desde la química se recomienda a los profesionales de ciencias de la salud que también se considere al sistema endocrino cuando se trate de curar definitivamente una alergia crónica.

El autor es doctor en ciencias químicas, residente en Santiago de los Caballeros. [email protected]