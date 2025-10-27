Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Los 10 más informados en RD: Sabiólogos y todólogos de la política vernácula dominicana en NYC, al igual que llamados «doctos» = personas con amplios conocimientos, eruditas o sabias, discutieron el pasado fin de semana de manera conjunta en un restaurant en

el Alto Manhattan sobre las 10 personas más informadas en la RD. La conclusión de los analistólogos = que todo lo saben, dijeron que hay que excluir al presidente de la república, la embajada de USA, al ministro de la FAD, alDNI, y la DNCD. A parte de estas instituciones, diiicen, los más informados en dominicana son: A parte de las citadas instituciones, diiicen, los más informados en dominicana son: 1- Julio Martínez Pozo. 2- Leonel Fernández. 3- Hipólito Mejía. 4- Danilo Medina. 5- Julito Hazim. 6- Tomas Castro. 7- Alejandro Cruz. 8- Yeni Berenice. 9- Vinicito Castillo. 10- Danny Alcántara. Hay otros con parecidas condiciones. ¡Bueeeno!

►PRM-NY como la arepa: Una fuente a lo interno del PRM-NY nos informó, pidiendo siempre no revelar su identidad, que el partido oficial está como la arepa «fuego por arriba, fuego por abajo». Veamos: Se fue Yulín Mateo, el presidente del partido, como cónsul para Saint John Antigua y Bermuda, en cuyo territorio residen 20 mil y pico de habitantes, entre ellos 7 dominicanos y una dominicana preñada, diiicen. El 52% es negro; 31% blancos; 9% multirracial; 4% asiáticos; y 4% otros. «Pero Yulín quería ser cónsul y cónsul es». Diiicen que lo debieron nombrar en Illinois, en lugar de la jovencita, Omara Josiel Corporán Castillo, quien estuvo en Funglode, entre otras instituciones. Ahora Yulín está queriendo dirigir el partido desde allá, pero Neftalí Fuertes bajó línea en la entidad. La directiva: Johanna Miranda (La Beba) esposa de Tontón Rodríguez, vicepresidenta; Altagracia Soldevila, vicepresidenta ejecutiva; Pedro Julio Escorborg, Juanita Martínez, Mariluz Fermín, como vicepresidentes, y John Sánchez, secretario general. «La Beba» piensa venir por tres meses para organizar el partido, diiicen, pero desde ya está sin funciones porque la seccional no la acepta. ¡Uff! Soldevilla es la actual presidente, en calidad de segunda vicepresidenta. A Fuertes le ha salido un enorme interés por ser presidente otra vez, pensando presentar a su esposa Isaura Nivar, actual vicecónsul, como secretaria general. Diiicen, que el cónsul Chú Vásquez apoya a Fuertes 100x%. Ambos son de Carolina. ¡Bueeeno! John Sánchez prepara una rebelión, diiicen.

►Para muestra un botón: Observadores políticos quisqueyanos en El Bronx, sostienen que aquellos sectores que critican al autor de esta columna porque haya sido elegido para ser reconocido en un próximo evento a celebrarse en NYC, alegando que sus escritos no tienen incidencia en la comunidad dominicana, es falso de toda falsedad. Para muestra un botón, diiicen. Veamos: El Caribe; El Nacional; Hoy; El Nuevo Diario; El Día; Al Momento; Primicias; Actualidad Neoyorkina; Primer Momento; Costa VerdeDR; El Pregonero; Universal Digital; El Informador Dominicano; El Sol de Santiago; El Jacaguero; El Universal Digital; El Jaya; Noticias Villa Riva; De Ahora; Diario Azua; La Propuesta Digital; El Taxista; Siembra Hielo; Proceso; Últimas Noticias; AtentoRD; Las Primeras; Al AcechoRD; La Prensa Tras la Verdad; Prensa y Gente; entre otros. Asimismo, para El Sol de la Mañana (106.5 AM); Telecentro Canal 13; Bebeto TV (canales 48 Claro, 52 Altice, 86 Claro, 75 Windtelecom y TV-Quisqueya); Ahora TV (Danny Alcántara por Claro TV 3 / HD 1003, Altice 3, y Wind 3); Cuentas ClarasRD (95.7 AM); Opción NY; Revista de Noticias-NY por TV-Quisqueya, canal 1027 de Optimun; y Canal América-NY (1014 de Optimum); entre otros. Es una agencia noticiosa, diiicen.

►Reconocimientos: Por el trabajo periodístico efectivo es que RM ha recibido múltiples reconocimientos, diiicen: ►Senado RD reconoce a Ramón Mercedes https://almomento.net/senado-dominicano-reconoce-al-periodista-ramon-mercedes/ ► Senadores PLD, FP y PRM destacan labor periodista en NY https://elnuevodiario.com.do/video-senadores-pld-fp-y-prm-destacan-labor-periodista-ramon-mercedes-en-ny/ ► Congreso EE. UU. reconoce periodista Mercedes https://elnuevodiario.com.do/congreso-eeuu-reconoce-en-ny-periodista-ramon-mercedes/ ► Senado estatal-NY y Concejo Municipal NY reconocen periodista Mercedes https://listinusa.net/2019/09/25/senado-estatal-y-concejo-municipal-ny-reconocen-periodista-ramon-mercedes/► Instituciones en RD (Cabildo de Villa Riva; Asociación AVA; y Chacasón) reconocen labor periodista Ramón Mercedes en NY https://elnuevodiario.com.do/instituciones-en-rd-reconocen-labor-periodista-en-ny-de-ramon-mercedes/ ► Pepín Corripio felicita periodista Ramón Mercedes https://elnacional.com.do/pepin-corripio-felicita-periodista-ramon-mercedes/ ► Club Prensa Hispana NY reconoce periodista Mercedes con motivo mes de la Herencia Dominicana https://www.eljaya.com/25382/club-prensa-hispana-ny-reconoce-periodista-mercedes-con-motivo-mes-de-la-herencia-dominicana/ ► Universidad NYC reconoce periodista RM https://hoy.com.do/universidad-nyc-reconoce-periodista-ramon-mercedes/ ►Dominicanos NY felicitan y valoran premio “Periodista de la Patria” a Mercedes https://hoy.com.do/dominicanos-ny-felicitan-y-valoran-premio-periodista-de-la-patria-a-ramon-mercedes/ ► 19 instituciones de NY reconocen en conjunto a Ramón Mercedes como periodista del año 2024 https://eldia.com.do/19-instituciones-de-ny-reconocen-en-conjunto-a-ramon-mercedes/ ► Líderes dominicanos NY asisten celebración 48 años ejercicio periodístico Ramón Mercedes https://elnuevodiario.com.do/lideres-dominicanos-ny-asisten-celebracion-48-anos-ejercicio-periodistico-ramon-mercedes/ ► Circulo Locutores NY reconoce personalidades, entre ellos periodista Ramón Mercedes https://www.elcaribe.com.do/destacado/circulo-locutores-ny-reconoce-personalidades/ ► Junta Comunal 12 NYC reconoce al periodista Ramón Mercedes https://elnuevodiario.com.do/junta-comunal-12-nyc-reconoce-al-periodista-ramon-mercedes/ ► CDP-NY reconoce comunicadores por su ética, transparencia y servir a la comunidad, entre ellos a Ramón Mercedes https://www.eljaya.com/128308/cdp-ny-reconoce-comunicadores-por-su-etica-transparencia-y-servir-a-la-comunidad/ ► Codex reconoce reporteros Ramón Mercedes y William Jiménez https://eldia.com.do/codex-reconoce-reporteros-ramon-mercedes-y-william-jimenez/

►Embajada EUA-RD: Debido a la fuerte tormenta que afectara RD, hubo emergencia nacional. Visite la página de la embajada USA-RD que proporciona orientación sobre diversas ayudas = https://do.usembassy.gov/es/services-es/

►Un valor dominicano en NY: Roberto Ureña Jr., joven dominicano procedente del Cibao, con décadas en NYC, ha laborado en diversos restaurantes y clubes en la Gran Manzana. Luego de varios años en esos menesteres lo aprendió bien, se relacionó e independizó. Viene incursionando en el área de gourmet al instalar restaurantes modestos, acogedores, hermosos y de gustosa comida: El “Casa Tuya, Bar y Kitchen”, comida latinoamericana, El otro establecimiento es “El Tanque Trattoria Bar”, con especialidad en comida italiana y pizza hecha en leña, ambos en el Alto Manhattan. Su mensaje a la nueva generación: “Apuesten a sí mismo, no desmayen en sus sueños, dediquen tiempo 100 x % a su trabajo y meta, no dejar a un lado la familia, a Dios que es lo más importante, y apostar a su comunidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Roberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El único río que desemboca en dos océanos Río Grande, con 3034 km de longitud y es el cuarto más largo de América del Norte. Golpea el Golfo de México, cruza la frontera hacia México y termina en el Océano Pacífico. Los principales pasos fronterizos internacionales a lo largo del río son los de Ciudad Juárez y El Paso; Presidio y Ojinaga; Laredo y Nuevo Laredo; McAllen y Reynosa; y Brownsville y Matamoros. Otras ciudades fronterizas notables son los pares de Texas/Coahuila de Del Río-Ciudad Acuña y Eagle Pass-Piedras Negras.

►Salud: En el marco del Día Mundial de la Osteoporosis, que se conmemora cada 20 de octubre, la biofarmacéutica Amgen advirtió este lunes que alrededor de 500 millones de personas en el mundo podrían padecer esta enfermedad sin haber sido diagnosticadas. La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF), cada año se registran hasta 37 millones de fracturas relacionadas con esta afección, lo que equivale a unas 70 fracturas por minuto en el mundo.

►Servicio comunitario: La Comisión Federal de Comercio (FTC) lanzó una nueva página de herramienta para detectar, evitar y reportar estafas en varios idiomas. Más información = https://www.ftc.gov/es

►Sobre el español: Mitómano(a) = Persona que miente de manera habitual y llega a creerse sus mentiras.

►Frase: Restaurantes: En 1765, Dossier Boulanger abrió en París una casa de comidas y a la puerta colgó el siguiente letrero: «Venite ad me vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos». «Venid a mí casa hombres de estómagos cansados que yo los restauraré». La frase tuvo tal éxito que, desde entonces, todas las casas de comidas en el mundo se llaman «Restaurantes». El término «Restaurante» llegó a USA en 1794, traída por el refugiado francés de la revolución Jean Baptiste Gilbert Paypalt, este fundó lo que sería el primer restaurant francés en EUA llamado «Julien’s Restorator».

►Dólar y Euro hasta este domingo 26: Compra del dólar 63.08 y venta 64.33; Compra euro 72.45 y venta 76.49

►Combustibles: Del 25 al 31 de octubre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]