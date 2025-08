Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Desfile exalta dominicanidad en playas extranjeras: Nos escriben. Ni quito ni pongo: Dominicanos en NYC llaman a los sectores representativos del país caribeño en USA (políticos, profesionales, empresariales, comunitarios y ciudadanos comunes, entre otros) apoyar sin reservas el Desfile Dominicano de Manhattan (NatDDP), que dirige Cristina Contreras, por su gran labor a favor de la dominicanidad en playas extranjeras. Sostienen que la misión del «Desfile», organización no partidista sin fines de lucro 501(c)(3), es celebrar y dar a conocer nuestra historia, cultura, folclore, costumbres y las tradiciones populares de la RD. Asimismo, reconocer las contribuciones de la comunidad dominicana en USA, promover y resaltar el legado dominicano a través de su música, baile, trajes regionales y otros elementos culturales, sin desvirtuar la misión del «Desfile». Además, el NatDDP ha distribuido cientos de miles de dólares en becas entre estudiantes de origen dominicano en el territorio estadounidense, distribución gratis de toneladas de alimentos, la gala anual y los eventos de inauguración del Desfile en los cinco condados, reconociendo a destacados quisqueyanos en sus áreas. Todas esas acciones es lo que se valora como «defensa al dominicano en playas extranjeras». El 43º aniversario del «Desfile Dominicano» será este domingo 10 de agosto, a partir de las 11:00 a.m. a lo largo de la Sexta avenida, desde la calle 36 hasta la 52. Para el «Desfile»: Venga gente de los 5 condados, venga gente de Nueva Jersey, venga gente de Pensilvania, venga pueblo de Yonkers, venga gente de Connecticut, para parafrasear al poeta y escritor Tony Raful, en su acostumbrada arenga política, diiicen.

►Las aspiraciones en el PRM-NY: Opinólogos en Queens sostienen: «Los partidos políticos, en todo el mundo, están llenos de problemas que a menudo parecen interminables». Sin embargo, diiicen, es importante recordar que los problemas son parte del ciclo natural de la existencia y que las soluciones, aunque no siempre fáciles, también existen. En lugar de enfocarse en que los problemas nunca se acaban, es más útil aprender a gestionarlos y a encontrar formas de superarlos. Ahora bien, una fuente a lo interno del PRM-NY nos comunicó que es «secreto a voces» en el partido que a Julio César Mateo (Yulín), presidente de la seccional, ya le tienen el decreto nombrándolo como cónsul. ¿Dónde? A miles de kilómetros de NY, diiicen. Eso ha traído aspiraciones desmedidas y comenzar hacer amarres a «troche y moche». Aspiran: 1- Aris Guevara, funcionario del INDEX. 2- Modesto Liranzo, director de SeNaSa-NY. 3- Luis E. Ducasse, Gestor Comercial y Cultural del Centro de Exportaciones e Importaciones de la RD, con asiento en NY. 4- Javier Fuentes, ex representante de Guido en NY, profesor y evangélico. 5- John Sánchez, director INDEX-NY y secretario general del partido. Hay vicepresidentas: Johanna Miranda (La Beba), primera vicepresidenta, no aspira porque se va de retirada próximamente a RD junto a su esposo Alejandro -Tontón- Rodríguez, porque tienen un apartamento detrás del Banco Central. Segunda vicepresidenta, Altagracia Soldevila, con aspiraciones de convertirse en la presidenta. Tercera vicepresidenta, Juanita Martínez, directora de Vivienda Feliz en NY, también aspira. Cuarto vicepresidente, Pedro Julio Escorborg, nombrado vicecónsul en Toronto-Canadá. No aspira. Quinta vicepresidenta, Mariluz Fermín, tampoco aspira, diiicen.

►Respaldos: Ha salido a relucir que el profesor Fuentes es respaldado por el alto dirigente perremeísta Tontón Rodríguez, director de «Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia». La vicepresidenta Soldevilla, «enllave, enllave y fiel» a Yulín Mateo, pero él ahora está respaldando a Liranzo. Eso soltó los demonios en la relación Yulín-Soldevilla. ¡Uff! Un respaldo con «argucia». Veamos: Neftalí Fuerte, asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, respalda a Carolina Mejía. Cuando el lamentable fallecimiento del padre del valorado, respetado y reconocido dirigente del partido, el empresario Roberto Rojas, Neftalí llamó a Carolina para que le diera el pésame. Así se hizo. Ahora, la seducción, treta y argucia de Neftalí es proponer a Rojas como candidato a la presidencia del partido. ¡Huumm! De serlo, el mismo dirigente impondría a su esposa y actual vicecónsul, Isaura Nivar, como primer vicepresidente, que, debido a las múltiples ocupaciones de Rojas ante la comunidad y sociedad, ella vendría a ser ipso facto la presidenta. Además, si Rojas mantiene sus aspiraciones a diputado ¿?, se la pueden hacer derrumbar: El artículo 166 de los estatutos del partido: «Sobre incompatibilidad entre cargos de dirigencia y electivos». Diiicen que «el camino al infierno está lleno de flores y con buenas intenciones». ¡Ay, ay, ay!

►¿Qué estás pasando con lo$ pago$ en el Gobierno?: Observadores dominicanos en NY (políticos y comunitarios) analizan y se preguntan ¿qué está pasando con las deudas pendientes del Gobierno con personas a las que les adeudan millone$ de peso$?, porque siempre hay un subterfugio a la hora de pagar (un cuento sobre cuento). ¡Dios mío! Exclaman los opinólogos. ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan les canta a esos funcionarios del Gobierno = https://www.youtube.com/watch?v=1VCraWG3fUA&list=RD1VCraWG3fUA&start_radio=1

Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=7520

Ver = https://hoy.com.do/condenan-intento-querer-invalidar-documentos-pago/

►Levantamos las manos de Adams: Durante su estadía en el Alto Manhattan este sábado en el show «Calles de Verano», compartimos un rato con el alcalde Eric Adams, quien al finalizar el evento fue a cenar y fumarse un cigarro al aire libre en un restaurant al lado de donde se celebró el evento. El autor de esta columna y los colegas Manuel Ruiz y Alduey Sierra teníamos ya unos 40 minutos en el negocio, cuando éste llegó junto a Ydanis Rodríguez y otros líderes comunitarios. Decidieron sentarse a pocos pies de nuestra mesa. Se entabló conversación y una entrevista. Decenas de dominicanos comenzaron aglomerarse alrededor del Ejecutivo Municipal para una foto, un autógrafo, saludo y conversar, entre otros buenos gestos hacia él. Luego de finalizar nuestra entrevista múltiples connacionales nos solicitaron (periodistas) darle las gracias al alcalde por permanecer por varias horas compartiendo con la comunidad de manera humilde, llana, abierta y sin obstáculo. Accedimos y levantamos las manos del reeleccionista alcalde. El cesar de múltiples dominicanos no se percibió por largo rato, saludando al hombre más importante de NYC, la ciudad más importante en el mundo, y estar entre ellos. Los vítores y slogan: «Cuatro más», «Eric-Eric Adams» y «Vuelve y vuelve» eran continuo. Luego de levantar las manos de Eric, para la salvedad de la imparcialidad en el periodismo, que implica tratar todas las partes de manera justa, evitamos la manipulación de la información o la expresión de opiniones personales que puedan influir en la percepción del público. Y esta acción, consciente en hacerlo, no implica falta de valentía o firmeza en la defensa de los propios principios o derechos, y a la vez defender con determinación lo que creemos los tres, pero si nos sentimos complacidos con el alcalde por haber compartido con los nuestros. Lo cortés no quita lo valiente. Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=TtNtZ5W51HQ

►Envían: Lectores en Brooklyn nos envían los siguientes links para que en NY nos enteremos.

1- Un traje a la medida a Guillermo Moreno = https://www.youtube.com/watch?v=l9m3JzWtGnU

2- El que se casa es para tener relaciones sexuales = https://www.youtube.com/watch?v=A2ccWe0A1FQ

3- La diputada habla = https://www.youtube.com/watch?v=moe97zHqiHc

4- El nuevo Código Penal: entre avances y retrocesos = https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2025/07/31/el-nuevo-codigo-penal-avances-y-retrocesos/3200008

5- Dirigentes PLD-NY sorprendidos por declaración de Abel = https://actualidadneoyorkina.com/?p=7514

6- PRM-NY brilla por su no participación en el Desfile = https://almomento.net/opinion-prm-ny-brilla-por-su-no-participacion-en-el-desfile/

7- Primer gobierno de Abinader ha manejado más recursos = https://hoy.com.do/primer-gobierno-la-ha-manejado-mas-recursos/

8- El PRM ha hipotecado futuro de RD con préstamos superiores a US$26,399.9 millones sin que el país sepa en qué han sido invertidos = https://almomento.net/francisco-javier-garcia-acusa-al-gobierno-de-hipotecar-el-pais/

9- Intereses de la deuda superarían los RD$322 mil millones en 2026 https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2025/07/21/intereses-de-la-deuda-superarian-los-322-mil-millones/3189443?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque-usa&utm_campaign=blueconic

10- Contratistas denuncian ante PEPCA desaparición de documentos que impide pago de RD$390 millones = https://eldia.com.do/contratistas-denuncian-ante-pepca-desaparicion-de-documentos-que-impide-pago-de-rd390-millones/

►Entre los seleccionados en Desfile Dominicano NY: Este año, el Grand Mariscal es Nelson Cruz, pelotero de Grandes Ligas, perteneciente a Los Padres de San Diego. Como padrino, el general®, abogado y actual director honorifico del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, responsable de coordinar y dirigir todas las situaciones de emergencias y desastres naturales ocurridos en el país desde el 2005. Como madrina, Mayra Linares-García, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de NYC y experta estratega de asuntos públicos y comunicaciones en todos los niveles de gobierno. Como embajadores homenajeados, al periodista Ramón Mercedes. Excelencia en periodismo, con más de 50 años cubriendo asuntos dominicanos para más de 20 medios de comunicación en los EE. UU. y la RD (periódicos, radio y TV). Además, preside la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis). Rafael Toro, director de relaciones públicas de Goya y creador de Goya Gives, que apoya a más de 300 organizaciones en USA. Darling Burdiez (NBC), periodista y presentadora de Telemundo, 12 veces ganadora de premios Emmy, e Hipólito Gil, inspector adjunto del NYPD y graduado de la Academia del FBI, entre otros embajadores.

►De la Embajada EUA-RD: La misión de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OCC) del USCIS es brindar asesoría legal a los funcionarios de inmigración sobre asuntos que surgen en el desempeño de sus funciones oficiales (6 USC 272(d)). La OCC no ofrece opiniones legales a personas ni grupos ajenos al USCIS y el DHS.

►Un valor dominicano en NY: Rafael -Bomba- Brito reconocido productor del programa diario “La Hora del Swing” por Súper Canal América (domingo de 10:00 p.m. a 12:00 a.m.) y los lunes «Noches de América» (lunes de 10:00 a 11:00 p.m.) con el Dr. Bernard Fialkoof, reside en NYC desde 1981. En su época de infancia y pubertad en RD laboró en construcción, fue panadero, anunciaba en guagüitas, conociendo ahí su vena de locutor y hoy en día es uno de los mejores exponentes dominicano ante un micrófono en la Gran Manzana. Coherencia, sentido de la expresión, con un buen léxico a la hora de ser maestro de ceremonia, un megáfono es su vida. Con su accionar personal, comunitario y por la TV es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones nuestras. ¡Ah! es compositor musical. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Bomba Brito, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: The Cloisters es un museo situado en el Fort Tryon Park, en la avenida Fort Washington con la calle 193, en el Alto Manhattan, especializado en arte y arquitectura medieval europea, con un enfoque en los períodos románico y gótico. Sus edificios se centran en cuatro claustros, Cuixà, Saint-Guilhem, Bonnefont y Trie. Contiene alrededor de 5,000 obras de arte y arquitectura, todas europeas y en su mayoría que datan desde el período bizantino hasta el Renacimiento temprano, principalmente durante los siglos XII al XV. Rockefeller compró el sitio del museo en Washington Heights en 1930 y lo donó junto con la colección Bayard al Museo Metropolitano de Arte en 1931. Se inauguró el 10 de mayo de 1938.

►Salud: Agosto es el Mes de la Diabetes en RD. Hay que persistir en programas de prevención para bajar los índices preocupantes de personas con la enfermedad. La Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición apunta a la prevención tomando en cuenta que alrededor del 14 % de la población dominicana sufre esta enfermedad y el 9.3 % está en condición de prediabetes. Es considerada una enfermedad crónica no transmisible.

►Servicio comunitario: Si va a entrar o salir de USA con más de US$10 mil en efectivo o una combinación monetaria mayor a esa cantidad, puede declararlo por lo menos 3 días de antelación, y llenar el Formulario FinCEN (Unidad de Inteligencia Financiera de USA, y apoya las investigaciones policiales locales, estatales, federales e internacionales). Complete y envíelo en línea. Muestre su número de conformación o recibo al entrar o salir de EUA. Más información = https://www.fincen.gov/

►Sobre el español: Miguel de Cervantes Saavedra fue novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Murió de diabetes tipo 2.

►Frase: San Francisco de Sales, santo francés del siglo XVII, patrón de los periodistas, atribuyó la frase que titula esta entrada: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones” a otro santo, también francés, pero del siglo XII, llamado San Bernardo de Claraval.

►Dólar y Euro hasta este domingo 3: Compra del dólar 59.81 y venta 61.20; Compra euro 68.76 y venta 72.74

►Combustibles: Del 2 al 8 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

