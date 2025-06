Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Dominicanos buscan reelección en NYC: Las primarias demócratas en NYC serán el 24 de este mes para elegir los candidatos oficiales para Alcalde, Defensor del Pueblo, Interventor, Presidentes de Condados, Concejales, Fiscal de Distrito, Jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal Civil, que participarán en las elecciones generales del próximo 4 de noviembre. Los actuales concejales dominicanos Christopher Marte por el Distrito 1 (D-1), con 107.186 votantes registrados, abarca el Bajo Manhattan, desde el Distrito Financiero hasta SoHo y desde Tribeca hasta el Lower East Side. Sus contrincantes son la abogada Jess Coleman, el empleado de la MTA, Eric Yu, y la exjefa de política antiterrorista del NYPD, Elizabeth Lewinsohn. La contienda es reñida y no se sabe quien ganaría. Shaun Abreu (D-7), con 118.696 votantes, cubre el Valle de Manhattan, Morningside Heights, West Harlem y el sur de Washington Heights. Sus contrincantes son la empresaria Tiffany Khan y el activista Edafe Okporo, asilado. Se da por seguro el triunfo de Abreu, exabogado de derechos de inquilinos; copatrocinó el proyecto de ley para prohibir los honorarios de los agentes inmobiliarios y aumentar la financiación de los defensores públicos, ambos muy bien aceptados por las diferentes comunidades.

►Otros reeleccionistas: Carmen de la Rosa (D-10), con 115.528 votantes, abarca el norte de Washington Heights, Inwood y Marble Hill; ha abogado por leyes que amplían los derechos de los trabajadores. Su contrincante es Francesca Castellanos, intérprete de español, se ha postulado a varios cargos durante muchos años. En el Alto Manhattan la comparan con el político dominicano Coride Reynoso, que siempre aspiró y nunca ganó. Pierina Sánchez (D-14), con 84.519 votantes, incluye los sectores de Kingsbridge, Fordham, University Heights, Mount Eden y Mount Hope, en El Bronx; fue asesora de políticas de vivienda del exalcalde Bill de Blasio, ahora preside el Comité de Vivienda y Edificios ante el Concejo Municipal, pero es señalada por los residentes de su Distrito no haber hecho nada por vivienda, combatir el desempleo, la criminalidad, ni apoyar los pequeños negocios. Sus contrincantes, exconcejal por ese lugar y pastor evangélico Fernando Cabrera, es dado como ganador de las primarias por su excelente labor durante los dos periodos como concejal. El otro competidor es Bryan Hodge Vásquez, graduado de la facultad de derecho y con experiencia trabajando con el Congreso y el Ayuntamiento. Oswald Feliz (D-15), con 83.378 votantes, abarca los barrios en El Bronx de Fordham, Belmont, East Tremont, partes de West Farms, Van Nest y Allerton. No tiene contrincante. Amanda Farías (D-18), con 94.528 votantes, abarca los barrios en El Bronx de Castle Hill, Clason Point, Parkchester, Unionport y Soundview. No tiene contrincante. Es de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

► No es como se comienza, sino como se termina: Significa que la calidad o el éxito de algo no se juzga por cómo empieza, sino por cómo concluye. Lo importante es el resultado final, no las dificultades o errores iniciales. De los 11 aspirantes iniciales a la alcaldía de NYC (Adrienne Adams; Andrew Cuomo; Zelinor Myrie; Scott Stringer; Selma Bartholomew; Brad Lander; Paperboy Love Prince; Whitney Tilson; Michael Blake; Zohran Mandani; y Jessica Ramos) solo quedan 7 (Adams, Cuomo, Myrie, Stringer, Lander, Tilson, y Mandani). Cuomo es dado como el favorito para ganar las proximas primarias. Entre la comunidad dominicana en la urbe existe una «cuomomanía», por ser el candidato de mayor simpatía. El calendario electoral: El pasado sábado fue la fecha límite para registrarse como votante para las primarias. Del 14 al 22 es la votación anticipada. El día 23, último día para solicitar en persona una boleta para las elecciones. El próximo día 24 se celebrarán las elecciones primarias. Los votos por correo deben tener matasellos de esta fecha. Luego, el próximo 20 de octubre, deben ser procesados los cambios de domicilio para las elecciones generales recibidos hasta esta fecha. El 4 de noviembre serán las elecciones generales. Más de 300 mil domininicanos tendrán el derecho-oportunidad de ejercer su voto.

►Comunidad RD-NY se siente huérfana: Observadores políticos dominicanos en la Gran Manzana «consideran» que sus connacionales en NYC se «sienten» huérfanos en cuanto a defensa, orientación y protección de «muchísimas» situaciones positiva o negativamente. Veamos, diiicen: 1- El pasado miércoles entró en vigor en NYC la Ley de Equidad en los Gastos de Alquiler de Apartamentos (FARE) que prohíbe pagar comisión al agente por hallarle el apartamento de renta. Los neoyorquinos ya no tendrán que pagar, el propietario deberá asumir esa tarifa. Cualquier persona que infrinja la ley estará sujeta a sanciones o acciones civiles. Para presentar una queja en línea contra un propietario o agente inmobiliario sobre las comisiones del corredor: Visitar = https://a866-dcwpbp.nyc.gov/consumer-complaint/file-complaint Esto ha pasado y está pasando desapercibido entre los dominicanos en la Gran Manzana, porque nadie se preocupa en ponerlo al día. Con otras leyes recientes también. ¿Qué pasa?. Los opinólogos citaron otras: 2- «La Licencia Prenatal Remunerada»: A partir del 1 de enero de 2025, las trabajadoras embarazadas en el sector privado en NY tienen derecho a 20 horas adicionales de licencia remunerada para atención prenatal. 3- «Horas extras»: Se refiere a cualquier hora trabajada por encima de las 40 en una semana laboral. Si un empleado gana US$$15.00 por hora y trabaja 45 horas. Recibiría el pago de sus 40 horas regulares a US$15 por hora, y por las 5 horas extras, recibiría $22.50 por cada una. Si tiene dudas sobre si está recibiendo el pago correcto por horas extras, consulte con un abogado laboral o con el Departamento de Trabajo de NY = https://dol.ny.gov/ 4- Entró en vigor el 1 de junio la Ley de transparencia salarial en Nueva Jersey. Exige que ciertos empleadores publiquen el rango de salario junto a sus ofertas de trabajo y los beneficios laborales. Será para empresas con 10 o más empleados, para dar a los solicitantes de empleo una idea clara de cuánto ganarán antes de solicitar el puesto, para ayudar a cerrar la brecha salarial, en especial para mujeres y personas de las minorías. Dicha ley ya existe en NY desde el 2022 = https://www.telemundo47.com/especiales/que-dicen-las-leyes/ley-de-transparencia-salarial-en-los-anuncios-de-empleo-en-nyc-pronto-entra-en-vigor-aqui-de-que-trata/2334871/ Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Políticos, comunitarios y activistas quisqueyanos cantan a unísono «-Fiesta y mañana gallo-».

►Suenan tambores de guerra: Son rumores o indicios que anuncian la inminencia de un conflicto o de un enfrentamiento grave. Dominicanos en el Alto Manhattan que se autoproclaman “catedráticos” y “científicos de la política vernácula”, «sabichosos» (con infinitos conocimientos) recuerdan lo publicado por Entérate NY el 25 de noviembre 2024, advirtiendo los «gravísimos conflíctos que se avecinan en el PRM por la candidatura presidencial. Veamos: La diputada por Hato Mayor, Ligia Barceló, esposa del Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, proclamó a todo pulmón (frente a Hipólito Mejía) durante un encuentro político en el Este, el pasado miércoles: «Hay gente que piensa, se está haciendo cocote», que nos van a sacar del poder en el 2028», que nos van a imponer candidatos que no son del partido, y nosotros los verdaderos perremeístas, lo que estamos aquí tenemos que salir a la calle a vender la nuestra, la que está con nosotros desde el inicio, la que ha echado el pleito por el partido, la que hizo crecer este partido -Carolina Mejía-». Ahí mismo, el senador por la provincia El Seibo, José Zorrilla, expresó: «Si ella ha hecho un trabajo encomiable en la capital, y el pueblo la pidió nuevamente cuando no pensaba en eso, fíjense ustedes el trabajo que hará siendo presidenta de la república. Ver declaraciones = https://www.facebook.com/watch/?v=2127423844435449 Dos días después, Hipólito Mejía, proclamó: “Carolina le va a dar leña a todos los que se metan en el medio» = https://z101digital.com/hipolito-mejia-sobre-su-hija-carolina-le-va-a-dar-lena-a-todos-los-que-se-metan-en-el-medio/

►¿Por qué suenan los tambores?: Diiicen los «sabiólogos» y «todólogos» que la vicepresidenta Raquel Peña es la candidata del Palacio para la «ñoña» y el 28, y por eso los tambores de guerra comienzan a sonar en el PRM (sector Hipólito) porque está convencido que el acuerdo llegado para que Carolina aceptara la sindicatura nuevamente en el 2024, fue en base al respaldo del Palacio a su aspiración presidencial para el 2028, y las mismas están en dudas. Diiicen los opinólogos que la vicepresidenta Raquel Peña es la candidata del Palacio para el 28 y la «suerte está echada», que significa una decisión importante ha sido tomada y ya no hay vuelta atrás. Se utiliza cuando se ha alcanzado un punto sin retorno en una situación, especialmente cuando se espera un resultado definitivo. La frase es atribuida a Julio César cuando cruzó el río Rubicón con sus tropas, dando inicio a la «guerra civil» contra el Senado Romano. Diiicen que lo proclamado por la diputada Barceló de que hay gente que piensan «imponer candidatos que no son del partido», es directo a la vicepresidenta, quien ingresó al PRM en el 2019. Un ciudadano en Queens vociferó: ¿Terminará como la fiesta de los monos, a rabazos limpios? ¡Huumm!

►Dominicanos esperan alcalde haga lo mismo en Alto Manhattan: Dominicanos comentan en lugares publicos (restaurantes, bodegas, barberías, taxistas y en paradas de autobuses que el alcalde Eric Adams debe hacer lo mismo que hizo en Brooklyn la semana pasada que ordenó quitar un carril de bicicletas que había instalado el Departamento de Transporte NYC (DOT) en la avenida Bedford, porque entorpecía, según denunciaban sus residentes. Ver = https://gothamist.com/news/adams-orders-removal-of-bike-lane-protection-along-stretch-of-brooklyns-bedford-avenue Diiicen en el Alto Manhattan que les agradecerían en el alma que Adams quitara los carriles en los sectores dominicanos de Washington Hights e Inwood, porque el dominicano no usa bicicletas (2%) y esos carriles de bice han eliminado cientos de parqueos, lo que ha dado lugar a los conductores recibir 5 veces más tickets por doble parqueo, se escenifiquen pleitos por uno de ellos, y permanecer horas en el interior de sus vehículos y/o taxis en espera de que alguien salga de un estacionamiento callejero. La situación es insoportable, la ciudad está vuelva un caos, un camino vecinal, inconducible y retrasando los vehículos de emergencias (bomberos, policías y ambulancias) cuando se dirigen auxiliar ciudadanos en peligro, diiicen. Han solicitado al DOT eliminar los carriles en el Alto Manhattan pero la agencia municipal no escucha. El precepto bíblico “escuchad” o “prestad atención” se encuentra en varios pasajes y se refiere a la necesidad de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Implica no solo oír, sino también comprender y actuar de acuerdo con lo que se escucha. Mateo 11:15 dice: «El que tiene oídos para oír, que oiga». Una llamada a la reflexión y a la atención, invitando a quien tiene la capacidad de comprender y escuchar a prestar atención a la verdad que se le está presentando. Diiicen que «La voz del pueblo es la voz de Dios», expresión considerada como la manifestación de la voluntad divina, o que las creencias populares, incluso si no son objetivamente correctas, tienen una fuerza irresistible y no es prudente oponerse a ellas. Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó: «Escuchaste Ydanis Rodríguez» ¡Ay!

►De la Embajada EUA-RD: A parte del Consulado de USA en RD, ubicado en el Distrito Nacional, avenida República de Colombia #57 = https://do.usembassy.gov/es/ (809-567-7775), solo existen dos agencias consulares en el país. En Bávaro/Punta Cana y en Puerto Plata: Ambas ofrecen todos los servicios a ciudadanos estadounidenses; asistencia de emergencia; reporte consular de nacimiento; servicios notariales; y aceptación de solicitudes de pasaportes de los EE. UU. que no son de emergencia para ciudadanos estadounidenses que residen o visitan RD. No ofrecen servicios de visa. Bávaro/Punta Cana en Palma Real Shopping Village, Business Center, Bávaro = [email protected] 809-552-8990. Puerto Plata en Plaza El Doral, Carret. Luperón KM 31/2 = [email protected] (809) 586-4204. Ambas, están abierta al público de lunes a viernes, de 8:30 am a 1:00 pm, y de 2:00 pm a 5:00 pm excepto los días festivos de EUA y la RD. Para emergencias después de horas de trabajo, favor llamar al Oficial de Guardia en la Sección Consular en Santo Domingo, (809) 567-7775, marque cero (0) y solicitar hablar con el oficial de turno.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Quemuel Reyes, de Bonao, es conocido por su laboriosidad, amistad y destacar siempre su dominicanidad. Es el primer director de Accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Tránsito (MTA) en NY, el sistema de transporte más grande de EE.UU. que administra el transporte masivo en trenes urbanos, autobuses y líneas de trenes que se mueven a suburbios fuera de la Gran Manzana. Siempre dice: “Es un gran orgullo poder representar a los dominicanos y neoyorquinos desde esta importante posición. Se moviliza en una silla de rueda luego de sufrir un accidente cuando pequeño. Viajo a NYC desde RD desde los 3 meses de edad y vivo en el Alto Manhattan desde los 8 años». Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Reyes, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El RS-28 Sarmat, conocido también como “Satan II”, es un misil balístico intercontinental (ICBM) ruso de tres etapas, de combustible líquido, basado en silos y con capacidad para transportar múltiples ojivas nucleares y cabezas nucleares individuales. Es un arma estratégica, uno de los seis nuevos sistemas de armas presentados por el presidente Putin en 2018, y está diseñado para reemplazar al misil R-36M en el arsenal ruso. En servicio desde el 2023, con 208,1 toneladas, longitud de 35,3 metros, diámetro de 3 metros, cabeza armada termonuclear. Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/RS-28_Sarmat

►Salud: ¿Qué ocurre con tu cuerpo si tomas viagra todos los días?: Ver = https://almomento.net/que-pasa-si-tomas-sildenafil-todos-los-dias/

►Servicio comunitario: A través del programa Lifeline las familias en USA con bajos ingresos reciben descuentos en sus facturas de teléfono e internet. Para más información, visite = https://www.fcc.gov/lifeline-consumidores

►Sobre el español: Aquiescencia = Aceptar o estar de acuerdo con algo, generalmente de forma pasiva o sin oposición.

►Frase: «De lo perdido, lo que parezca» = Cuando se ha perdido algo, cualquier cosa que se recupere es bienvenida, aunque sea pequeña.

►Dólar y Euro hasta este domingo 1: Compra del dólar 58.42 y venta 60.07; Compra euro 66.43 y venta 70.65.

►Combustibles: Del 14 al 20 de junio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]