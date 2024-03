Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Elecciones presidenciales y congresuales en RD: 264 cargos estarán en disputa. 1 presidente, 1 vicepresidente, 32 senadores, 178 diputados, 20 diputados al Parlacen e igual cantidad de suplentes, 7 diputados en el exterior y 5 diputados nacionales.

►En NY dicen habrá segunda vuelta: Cienciólogos, todólogos y analistólogos en el Alto Manhattan debatiendo sobre las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo a celebrarse en RD, concluyeron que habrá segunda vuelta. Alianzas del PLD (apoyado por FP, PRD y otros) para congresuales:Santo Domingo (1,829,579 inscriptos); PuertoPlata (278,343); Duarte (274,974); Altagracia (195,758); Azua (185,937); Barahona (148,013); Valverde (134,996); Montecristi (92,638); Santiago Rodríguez (55,061); Elías Piña (46,068) e Independencia (41,736). 11 provincias con 3,283,103 votantes de 8,145,548 del padrón general. La FP (apoyado por el PLD, PRD y otros): Distrito Nacional (918,021); La Vega (360,664); San Pedro M. (248,165); Espaillat (213,283); San Juan de la Maguana (199,226); Sánchez Ramírez (138,455); María Trinidad Sánchez (125,824); Hermanas Mirabal (100,136); Bahoruco (83,341) y Pedernales (20,425). 10 provincias con 2,407,540 de 8,145,548 del padrón general. El PRD (apoyado por el PLD, FP y otros): La Romana (205,436); Peravia (164,693) El Seibo (67,888); Hato Mayor (78,319). 4 provincias con 516,336 votantes de 8,145,548 del padrón general. Esas provincias tienen un total 6,206,979 votantes de 8,145,548 del padrón general. Además, acuerdo bipartido entre la FP y el PRD en Santiago (915,067); Monseñor Nouel (163,412) Samaná (85,742). Acuerdo bipartido entre PLD y PRD: San Cristóbal (473,455); Monte Plata (148,801); Dajabón (56,383). Para 1,842,860 + 6,206,979 = 8,049,839 votantes en que la FP, PLD, PRD, BIS, PDI, y PQDC lucharán al máximo para conquistar el voto mayoritario.

►Otra razón para segunda vuelta: Los sabiólogos y opinólogos de la política vernácula de la RD en NYC también coinciden con los cienciólogos y todólogos de que habrá segunda vuelta. Diiicen que todo el que vota por el senador y diputado, también lo hace por el candidato presidencial de su preferencia. El voto presidencial se dividirá entre 9 candidatos (Luis Abinader (PRM); Abel Martínez (PLD); Leonel Fernández (FP); Miguel Vargas Maldonado (PRD); María Teresa Cabrera, del Frente Amplio (FA); Fulgencio Severino, de Patria para Todos (PPT); Carlos Peña de Generación de Servidores (GENS); Virginia Antares, de Opción Democrática (OD) y Roque Espaillat, de Socialista Cristiano (PSC). Asimismo, los partidos Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Frente Amplio (FA) decidieron abandonar la coalición “Avanza-RD” y no llevar a Luis Abinader como su candidato presidencial. Todo esto sumado al alto costo de la canasta familiar, delincuencia, caos vehicular, desempleo, inseguridad y pobreza, obligarán a una segunda vuelta, diiicen. Un ciudadano en Brooklyn canta: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Periodista de La Patria: El autor de Entérate NY fue reconocido como el “Periodista de la Patria” en NYC, en un evento organizado por un equipo de representantes de diversas organizaciones comunitarias, al que asistieron cientos de dominicanos, entre ellos oficiales electos, empresarios, profesionales, comunitarios, religiosos, artistas, deportistas, comunicadores y ciudadanos comunes. Se tomó en cuenta su entrega y defensa a la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana, que orienta e informa sobre diversos acontecimientos (salud, vivienda, crímenes, comunitarias, inmigración, etc.) Diiicen que nos hemos ganado ese sitial por nuestra forma transparente, precisa e imparcial de reportar. Al dar las gracias, expresamos entre otras cosas “el premio pertenece a la comunidad”. “Vengo acompañado de mis nietos para inculcarles el amor por la patria y de los fundadores del país (Duarte, Sánchez, y Mella)”. También hemos sido reconocido por el Congreso de EUA; Senado de la RD; Senado y Asamblea Estatal de NY; Concejos Municipales de NYC y Paterson-NJ; Universidad de Hostos, en El Bronx; la Alcaldía de Villa Riva, provincia Duarte; seccional del CDP-NY; La Junta Comunitaria 12; el Círculo Locutores-seccional-NY; y el CODEX, entre otras entidades. Ver evento: https://www.youtube.com/watch?v=SLwm97CbHzY

►Cónsul RD-NY no asiste evento Independencia: Cientos de dominicanos asistieron el pasado 27 de febrero al acto ¡Viva la Patria! para conmemorar el 180 aniversario de la Independencia de la RD y concluir el Mes de la Herencia Dominicana en la Gran Manzana. No asistió el cónsul Eligio Jáquez, quien fue invitado por el comité organizador, presidido por Félix Jerez, para que dijera el discurso central a nombre del presidente Luis Abinader. Muchos se susurraban al oído ¿y por qué Eligio no ha venido? El cónsul asistió en horas de la mañana de ese día al acto de la firma bursátil de Tecnología Nasdaq de la Bolsas de Valores en el Bajo Manhattan. Pero, el acto de ¡Viva la Patria! fue a las 7:00 de la noche y Jáquez prefirió irse a un acto en One Police Plaza. Diiicen fue tremendo plantón. Sin embargo, grandes personalidades entre ellos, el alcalde Eric Adams, congresista Adriano Espaillat, el actor Manny Pérez, asambleísta George Álvarez, concejal Carmen de la Rosa, la diputada por el PRM, Silvia Iris Familia; el productor de TV, Frederick Martínez (El Pachá). Asimismo, el reverendo Rubén Díaz; el comisionado de Transporte, Ydanis Rodríguez; Cristina Contreras, presidenta del Desfile de Manhattan; Ana García Reyes, decana de la Universidad Hostos; Yomare Polanco, Cirilo Moronta y Ramón Tallaj Jr., candidatos a diputados en el exterior por PRD, PRM y PLD. Los cronistas deportivos Franklin Mirabal y Héctor Gómez, quienes viajaron desde la RD para la ocasión. Dayanara Borbón, de Acción Rápida; Bienvenido Lara Flores, ex presidente del Instituto Duartiano, y Máximo Padilla, del Codex, entre otros. Alguien vociferó en la avenida Saint Nicholas: “Eligio cambió la comunidad por la policía”. Diiicen que el cónsul se deja llevar de su asesor de prensa Elías Barreras Corporán.

►¿Desapercibido?: Dominicanos en la ciudad de NY, con 240,926 votantes, diiicen que muchos candidatos pierden la máscara o cabellera, porque se cansan de visitar la Gran Manzana y no ven resultados políticos a su favor. Es el caso del empresario Henry Abreu, candidato a diputado por la FP en la Circunscripcion 1-USA, quien ha venido a la urbe en múltiples ocasiones para hacer contactos políticos (con una recua de seguidores que los transporta de lugar en lugar), y al parecer no ha tenido aceptación ni acogida. ¡Uff! Nadie habla de él en ninguno de los condados, (El Bronx, con 119,264 sufragantes; Manhattan, 59,757; Brooklyn, 32,050; Queens, 28,481; Staten Island, 1,374). Un ciudadano en El Bronx vociferó: Esta plaza es difícil y la principal en todo el exterior. Veamos: Dentro de la FP en NY, quienes dominan la estructura partidaria, no lo apoyan, y ni decir de la parte externa de esa entidad en la Metrópoli (buque insignia del avance electoral de Leonel Fernández). Diiicen que con el accionar de Abreu = ABM = Allante, Bulto y Movimiento su candidatura no avanza ni prende. ¡Ay, ay, ay!

►¿Preguntan?: Dominicanos en esta ciudad de NY se están preguntando si el presidente de La Gran Parada Dominicana de El Bronx, Felipe Febles, que ya inició los preparativos para el próximo desfile en julio, también comenzará a enviar cartas a diestra y siniestra a personalidades e instituciones en la RD para que “asistan” a su parada en este 2024. Alguien en Fordham RD vociferó ¿En qué ha quedado lo de Montecristi? ¡Huumm! Una señora cantó el merengue. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=EZjXZzS99Rk Otras preguntas: ¿Febles invitará al primer y único congresista dominicano en EE.UU., Adriano Espaillat, después de despotricar contra él el año pasado? Ver: https://www.youtube.com/watch?v=kLxDKAzT8q4 ¿Y cómo siguen las relaciones entre Felipe y el comunicador Félix Jerez después que este último publicara: ¿La Parada Dominicana de El Bronx bajo la lupa? Pese a ser un evento de identidad real de nuestras raíces y costumbres, ya en sus 34 años, la Gran Parada entra en una etapa de “investigación” por el manejo que se le está dando al proceso “unificado” de elección de sus dirigentes, donde una sola persona tiene todo el poder de hacer y deshacer. Se aconseja al actual presidente (Febles) ceder el trono de una forma real, y modificar la organización, antes de que sectores políticos “interesados”, muchos de ellos maltratados por él, actúen en consecuencia. No, “soy ley, batuta y constitución” ha dicho Febles. Diiicen que la comunidad espera “auditoria” y se informe sobre entrada$ y salida$ de la institución comunitaria (501-C-3), durante tantos años. ¿Y el Desfile de Manhattan? También, diiicen.

►Grave denuncia: Observadores políticos dominicanos en Queens coinciden en manifestar que es grave la denuncia que hiciera la semana pasada el ex ministro de educación, Roberto Fulcar = Laptops y tabletas desaparecen de escuelas públicas; Gobierno pierde más de RD$15 mil millones = https://elnuevodiario.com.do/laptops-y-tabletas-desaparecen-de-escuelas-publicas-gobierno-pierde-mas-de-rd15000-mm/ Como dominicanos, esperamos resultados de una investigación, diiicen. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Magdelyn Rodríguez, oriunda de Moca, se desempeña actualmente como encargada de las programaciones de las actividades que se efectúan en la Dirección de Cultura Dominicana, en el Alto Manhattan. Atiende a todos por igual, sin importar bandería política, credo, raza, religión ni región del país caribeño. Igualmente, a los invitados de otras etnias. Es muy tratable, atenta, sencilla y dedicada a lo suyo. También, pertenece al grupo “Los Leones”, sin fines de lucro, que ayuda los connacionales, tanto aquí como allá. Ella de manera personal efectúa anualmente la entrega de juguetes en Las Lagunas-Moca. Con su accionar comunitario pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Magdelyn, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Frases con términos de ferretería que solo entiende un dominicano. 1- Esa película es un clavo. 2- Está lloviendo por un tubo y siete llaves. 3- Vamos hacer un serrucho para comprar el pote. 4- Fulano es más duro que un block de ocho. 5- No quiero saber de ti ni en pintura. 6- Fulano se está tragando un cable. 7- El profesor habla como una carretilla. 8- Voy a comprar 100 pesos de pico y pala. 9- Eres roca izquierda, no hay quien te entienda. 10- Fulano tiene un machete que no hay quien lo aguante.

►Servicio comunitario: Las decenas de miles de dominicanos que son propietarios de diferentes negocios en NYC (restaurantes, tiendas, supermercados y edificios, entre otros) deben saber que el pasado viernes 1 de marzo entró en vigencia la disposición del Departamento de Sanidad (DSNY) y que todas las empresas de cualquier tamaño deben depositar la basura en un contenedor con tapa segura y no en fundas plásticas, para combatir las ratas. El requisito no se aplica a los materiales reciclables (metal, vidrio, plástico o papel y cartón limpios). El incumplimiento a estas disposiciones conlleva multas de $50 dólares la primera vez, $100 la segunda y $200 la tercera.

►Salud: Muchas personas pasan tiempo sentados por el trabajo, estudio o frente a una computadora, y deben prestar atención a la postura. La columna vertebral sufre cuando permanecemos periodos prolongados de tiempo en la misma posición o en posiciones inadecuadas. Más información. Ver: https://eldia.com.do/como-mantener-una-correcta-postura-corporal/

►Sobre el español: Falencia = Equivocación, idea falsa o errónea.

►Dólar y euro hasta este domingo 03: Compra del dólar 56.85 y venta 58.35; Compra euro 62.00 y venta 67.50

►Combustibles: Del 2 al 8 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

