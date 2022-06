PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Más reposiciones de funcionarios MIREX: La semana pasada obtuvieron ganancia de causa por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el exvicecónsul en NY, Pedro Zorrilla, y el ex Ministro Consejero ante la ONU, Francisco Álvarez. Ya son muchos los repuestos, siendo el abogado de todos Tamayo Tejada (809-692-5107 y 849-360-7614). Opinólogos en el Alto Manhattan, diiicen, que los abogados del MIREX están recibiendo grandes reveses en las cortes, luego apelando los casos, y con muy pocos de ellos ha conciliado. Las demandas ganadas y apeladas deberán ser decididas (reafirmadas o casadas) por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pudiendo tardar meses o años, con el riesgo para el MIREX de pagar los salarios que se acumulen cada mes, en adición “Astreintes” (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, por cada día, semana o mes).

►Altos exfuncionarios también quieren: Muchos altos exfuncionarios en NY del MIREX también desvinculados (excónsul, exjefe de Misión, exembajador Plenipotenciario) quieren demandar. Expertos señalan que no correrían igual suerte que los medianos exfuncionarios, en razón de que la “Jurisprudencia” considera que los cargos de alto rango son “Funcionarios Públicos o Servidores Públicos de Alto Nivel” y consecuentemente “Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción” (Art.18, ley 41-08 de Función Pública).

►¿Quién tiene la razón?: El ex diputado por el DN, Emigdio Mercedes, aseguró recientemente que se hace urgente un aumento salarial en la RD porque todo ha subido. Además, alertó al gobierno del presidente Luis Abinader a que se prepare para asegurar especialmente la alimentación de los dominicanos, debido al desabastecimiento que se producirá en el país y en el mundo de materias primas, productos, insumos y otros artículos. Ver: https://elnacional.com.do/mercedes-asegura-se-hace-urgente-un-aumento-salarial-en-rd/ Al siguiente día, el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, y el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, declararon: “En RD no habrá escasez de alimentos, pues las políticas para el campo del presidente Abinader garantizan la seguridad alimentaria, pese a la crisis mundial”. Ver: Funcionarios descartan escasez de alimentos en Rep. Dominicana Sin embargo, la prensa europea destaca: “La ONU advierte estamos al borde de una pandemia de hambre». “El Programa Mundial de Alimentos de la ONU hace sonar las alarmas sobre las consecuencias alimentarias del Covid-19”. «Estamos al borde de una pandemia de hambre». Ver: https://www.france24.com/es/20200422-pandemia-hambre-crisis-covid19-economia-desigualdad-desempleo Diga usted, amigo lector, ¿quién tiene la razón?

►Pensionaron periodistas del exterior: Por fin, pensionaron periodistas dominicanos radicados en el exterior. ¡Bien por el presidente Luis Abinader! Los pensionados son Fernando de León, José Alduey Sierra, Darío Abreu, Ambiórix Hernández, Manuel Soto Santana, Luis Jiménez, Ysela Santos, Rafael Gómez, Tomás Sosa, Manuel Ruíz, Gladys Sánchez y Marino Chalas Tejeda (hermano de Erasmo, director de prensa en el consulado-NY). El CDP-NY sostiene que ahora el mandatario escuchó los reclamos de los periodistas de los nuevayores, contrario al año pasado que el presidente del IPPP en RD le mintió y no incluyó a ningún comunicador de la urbe, diiicen, Roberto Francis y Erasmo Chalas Tejeda, actuales directivos de la seccional. ¡Ah! Lo único inexplicable en el decreto 323-22, especifican observadores criollos en NYC, es que el artículo No. 2 expresa = “Se concede una pensión del Estado dominicano por RD$30 mil mensuales, a los siguientes fotógrafos, camarógrafos y técnicos de TV, todos en el exterior. ¡Oh! Siendo el 90% de ellos “periodistas”, “periodistas”. ¿Por qué lo encajan en otra categoría? El artículo No.1 dice: “Se asigna una pensión de RD$40 mil mensuales a los siguientes periodistas. Más de 40 en RD, entre ellos camarógrafos, fotógrafos, y técnicos de TV. ¿Por qué RD$10 mil menos a los de NY?, si todos son periodistas. ¿Un cubo? Vociferaron en el Alto Manhattan. ¡Ay, ay, ay!

►Una proclamación pobre: Observadores políticos dominicanos en El Bronx determinaron que la proclamación en un restaurant de El Bronx, la semana pasada, de Jhon Sánchez como candidato a la presidencia de la seccional del PRM-NY “pareció un entierro de gente pobre”. Actualmente es el secretario general, el segundo hombre al mando del partido en los nuevayores, y actual director del Instituto Dominicanos en el Exterior (INDEX), con un pre$upue$to ¡Uff! Pero a su proclamación fueron solo 34 “compañeros”, algunos con gastos costeados. Los sabiólogos analizaron que un llamado político como él debió demostrar su fortaleza. Ante la situación, un todólogo atinó manifestar: “el partido en NY ya tiene pocos seguidores o Jhon no representa, como secretario general, ni siquiera una cantidad mínima de “compañeritos”, como debería ser. Un ciudadano en el Alto Manhattan recordó el proverbio chino: “Una foto habla más que mil palabras”. ¡Ah! Hablando de pre$upue$to, opinólogos en el Alto Manhattan diiicen que Neftalí Fuerte, presidente de la seccional NY, nombrado por el presidente Luis Abinader como “asesor del Poder Ejecutivo ante la Diáspora Dominicana” y a Alejandro Rodríguez (Tontón) al frente de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), le tienen una partida presupuestaria mensualmente de decenas de miles de dólares para atender asuntos relacionados con la comunidad. ¿Y la comunidad? Pregunta un ciudadano. ¡Bien, gracias!, le contesta otro ¡Huumm!

►¡A las calles! y en seguida salieron: Lectores nuestros nos escriben. Ni quito ni pongo. El presidente Abinader, la semana pasada, llamó los perremeístas salir a las calles con la fuerza de las ideas y el resultado de las políticas del gobierno. Ver: https://eldia.com.do/presidente-abinader-llama-a-perremeistas-tomar-las-calles/ En seguida, un equipo de empleados del consulado RD-NY abandonó sus labores y salió a visitar actividades de dominicanos que efectuaban encuentros en masas. (Los Chiringueros de S.F.M. y Nizaeros de Baní). Allí, los perremeístas explicaban el bienestar de la reelección, los beneficios que ofrecen las instituciones instaladas en el consulado, y lo que el Gobierno está haciendo en RD, entre otras cosas. El plan es repetir mismo durante el verano, porque como dice la canción cristiana: “estamos en campaña porque hay almas que salvar. Ver: https://prensaygente.com/2022/06/23/ofrecen-informaciones-de-servicios-consulares-en-encuentros-de-la-comunidad-dominicana/ ¡Ah! También escriben, que en la sede deberían preocuparse un poco más por sus connacionales cuando van en busca de algún documento. Llaman y llaman (212-768-2480) y es mejor persignarse con Satanás. Nadie le toma la llamada. Asimismo, acuden a algunas de las tantas oficinas instaladas en el mismo edificio y en el 75% de los casos es como pescar en el desierto cuando quieren saber sobre algo. Después del medio día, las personas tienen que esperar una hora porque los departamentos de Comunidad y Apostillamiento cierran para sus empleados irse almorzar. ¡Uff! En el consulado, diiicen, lo que está a la orden del día es la reelección, tumbar polvo, limpiar sacos y sus funcionarios exhibir las vestimentas que usan (entrando en competencia). Esta columna siempre a las órdenes para cualquier replica.

►En NY seguirán los abortos legales y seguros: Así lo han informado la Gobernadora, la Fiscal General y el alcalde de NYC, Eric Adams, entre otras autoridades, que en el estado NY y NYC “el acceso al aborto es un derecho humano fundamental y sigue siendo seguro, accesible y legal”. “La Corte Suprema ahora ha dado permiso oficialmente a los políticos para que determinen en sus estados. Se prevé que, entre los primeros estados para restringir el aborto, se encuentran Arkansas, Idaho, Kentuchy, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte y del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming, Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin. Corporaciones como Citigroup Inc, Amazon, Apple Inc, Match Group Inc, Tesla Inc, Yelp Inc, Microsoft Corp, Walt Disney Co, CVS Health Corp y Biogen Inc, entre otras, han informado que cubrirán los gastos de viaje a las empleadas que necesiten ir a otro estado para un aborto. Muchas criollas, llamadas liberales en NYC, sostienen que se pondrán en contacto con organizaciones de otros estados para precisarles que en los “nuevayores” las féminas pueden abortar. La revocación impactará la salud reproductiva de 36 millones de mujeres, dijo Planned Parenthood. Ver: https://www.plannedparenthood.org/files/4614/0020/0456/CV_2006_01_2_SPA.pdf Y como decía el inmortal narrador de las Grandes Ligas, Buck Canel, «¡No se vayan, que esto se pone bueno!».

►Un valor dominicano en NY: Cirilo Moronta, oriundo de San Fco. de Macorís, es conocido por la mayoría de la comunidad dominicana en NYC, a donde llegó hace más de 4 décadas, dedicándose al principio a trabajar en reparación de neveras, lavadoras, estufas, etc. Luego pasó a laborar en bodegas, y años después adquirió la suya, incursionando después en el área de los restaurantes. Actualmente posee “809 y Dyckman Express (La Parrillada)”, conocido ambos como “La casa dominicana en NY”, porque el 75% de las actividades de los políticos, profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas, etc. allí es donde se realizan, a precios módicos, buenas atenciones y alimentos de calidad. Moronta siempre está al servicio y sirviéndole a la comunidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Cirilo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para recibir mentoría en área específicas (financiamiento, recursos humanos o planificación) a través de la red de mentores empresariales SCORE, la organización de voluntarios expertos en negocios en USA. Mayor información = www.sba.gov

►Cultura general: El desierto de Death Valley California se encuentra a menos 86 metros sobre el nivel del mar, que lo hace uno de los lugares con mayor temperatura en el mundo. El 10 de Julio de 1913 ganó un récord Guinness por tener la temperatura más alta en la historia: 56.7 grados Celsius, registro que actualmente posee.

►Dólar y euro hasta este domingo 26 de junio: Compra del dólar 54.09 y venta 55.35; Compra euro 56.21 y venta 59.79

►Combustibles del 25 al 17 de junio al 1 de julio, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]