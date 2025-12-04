Encuesta encamina a David Collado, Wellington Arnaud y Carolina Mejía como principales aspirantes presidenciales del PRM

RD.- Una encuesta realizada por Red Estelar Centro de Opinión Pública reveló que, de cara a las elecciones presidenciales de 2028, David Collado, Wellington Arnaud y Carolina Mejía se posicionan como los principales aspirantes dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los resultados de la investigación con rigor científico, además, muestran un escenario competitivo en el liderazgo de la organización política oficialista.

En la medición interna del PRM, David Collado lidera con 33.05%, seguido por Wellington Arnaud con 20.03%, mientras que Carolina Mejía alcanza 16.42%, configurando el grupo de tres aspirantes con mayores niveles de preferencia y proyección dentro del partido.

El estudio realizado entre el 16 y el 22 de noviembre del presente año sitúa, además, a Guido Gómez Mazara con 9.40%, a Raquel Peña con 8.35%, y más abajo a Yayo Sanz Lovatón, Tony Peña Guaba e Ito Bisonó.

En la Fuerza del Pueblo, los resultados de la investigación indican que Leonel Fernández registra un 56.30%, mientras que su hijo y senador del Distrito Nacional Omar Fernández obtiene 38.71%.

Asimismo, en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez se mantiene a la cabeza con 29.65%, seguido por Margarita Cedeño con 18.20% y Gonzalo Castillo con 16.80%. Más atrás aparecen Juan Ariel Jiménez y Francisco Javier García (ambos con 6.50%), Francisco Domínguez Brito (4.22%) y un 18.13% de indecisos.

Preferencia por partidos políticos



Ante la pregunta “¿De cuál partido usted se considera parte?”, el partido oficialista, PRM obtuvo un 42.62%, seguido por la Fuerza del Pueblo con 26.30%, y el PLD con 16.12%. El PRD registró 1.05% y las demás organizaciones políticas menos de un 1%.

Principales preocupaciones de la población



El estudio también identificó las problemáticas que más preocupan a los ciudadanos:

Alto costo de la vida: 16.22%

Delincuencia e inseguridad: 14.17%

Drenaje y servicio cloacal: 10.68%

Falta de oportunidades y empleo: 9.65%

Otras preocupaciones completan el panorama nacional.

La encuesta presencial aplicada en hogares por la firma Red Estelar Centro de Opinión Pública, a personas mayores de 18 años, tiene un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de 2.7%.