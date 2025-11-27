En NYC los abusados sexualmente con décadas podrán presentar demandas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Consejo Municipal de esta ciudad aprobó en esta semana el proyecto de ley 1297 «Violencia de Género de la Ciudad» (GMVA), que tendrá vigencia por un año, para restaurar que los sobrevivientes de abusos sexuales podrán presentar demandas no solo contra abusadores individuales sino también contra instituciones que permitieron la violencia sexual, incluso cuando el abuso ocurrió hace décadas.

Los sobrevivientes de abuso sexual podrán presentar demandas civiles bajo la ley y reabrir una ventana de «retrospección» de un año para las personas cuyos casos fueron desestimados después de un fallo judicial restrictivo a principios de este año.

Si el alcalde saliente de NYC, Eric Adams, lo firma antes de fin de año, el período se extenderá desde marzo 2026 hasta marzo de 2027, y brindará a los sobrevivientes otra oportunidad de buscar justicia civil, incluidos reclamos contra hospitales, corporaciones y otras entidades que facilitaron la mala conducta.

En el año 2000 se permitieron 450 demandas civiles, que involucraron centros de detenciones juveniles, contra personas que cometieron violencia de género. En 2022, la ley se revisó para exigir responsabilidades a quienes contribuyeron a facilitar el abuso.

Pero, un tribunal dictaminó que algunos casos de sobrevivientes no estaban cubiertos por el estatuto, lo que llevó a la desestimación de demandas pendientes.

La Asociación de Abogados Litigantes del Estado de NY, que ha sido una constante defensora de los sobrevivientes en Albany, calificó la acción del Consejo como un paso importante hacia la rendición de cuentas, la curación y la reforma sistémica».