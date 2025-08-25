En NY coinciden con Javier García «PLD debe estar en las calles para ganer en 2028»

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad manifestaron apoyar la posición del aspirante presidencial de esa entidad, Francisco Javier García, de que la organización debe estar en las calles para ganar en el 2028.

Sostienen que el PLD se ha recompuesto ante el pueblo dominicano gracias al sistemático trabajo político que ha venido desarrollando Javier García, quien al día siguiente del partido perder las pasadas elecciones (453,468 votos -10.39%-) inició contacto con la base y dirigencia a nivel nacional y en el exterior.

«Ha dinamizado y llevado esperanza a los peledeistas en cada rincón del país, no se ha quedado teorizando en los medios de comunicación, sino llevando el mensaje de lo que sería su programa de gobierno; se está ‘grajeando’ de tú a tú con los compañeros, porque es un hombre del pueblo y para el pueblo», sostienen.

Indican que los peledeístas apoyan en un 90% a Javier García, «y lo confirman basado en el pasaje bíblico de Mateo 7:15-20 ‘Por sus frutos los conoceréis’, un mensaje explícito, ‘se juzga a alguien por su obra’, una advertencia de Jesús contra los falsos profetas, que se presentan con apariencia inofensiva, pero son internamente dañinos, como lobos rapaces disfrazados de ovejas”.

Los peledeístas en la urbe, que no quisieron identificarse, exhortan que, al igual que Javier García, todo el que quiera aspirar a la nominación presidencial en el PLD que lo haga, pero no con vileza, trapisonda, empleando manos diestras para crear el caos, porque «en río revuelto» ganancia de pescadores.

Reiteran, que los peledeístas deben estar en las calles acompañando al pueblo dominicano en su lucha contra el alto costo de la vida, los apagones, por una educación aceptable, garantía de salud, protestar contra los incalculables préstamos en dólares, entre otras cosas que van en contra del interés del pueblo dominicano.