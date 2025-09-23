Publicidad
Mundo

En Newark-NJ abren solicitud de vivienda de la Sección 8; miles dominicanos residen en lugar

El JacagueroPor 2 Mins Read
En Newark NJ abren solicitud de vivienda de la Seccion 8 miles dominicanos residen en lugar

Por Ramón Mercedes

NEWARK-Nueva Jersey.- La lista de espera para el programa de vales de elección de vivienda de la Sección 8 abrió en la ciudad de Newark en este estado, anunciaron las autoridades.

En dicha ciudad residen decenas de miles de dominicanos pudiendo muchos de ellos beneficiarse con la medida. La sección 8 brinda asistencia a familias elegibles de ingresos bajos y moderados para alquilar una vivienda en el mercado privado.

Las solicitudes pueden presentarse en línea a través del Portal del Rent Café = https://portals-newarkha.securecafe.com/onlineleasing/newark-housing-authority/guestlogin.aspx 

El programa funciona como un subsidio de alquiler que permite a las familias contribuir con una cantidad razonable de sus ingresos para el alquiler. Las familias elegibles recibirán un vale para comenzar la búsqueda de vivienda.

La Sección 8 es un programa federal que ayuda a inquilinos de bajos ingresos a adquirir apartamentos en el mercado privado, no pagando más de un 40% de su sueldo. El gobierno paga directamente parte del alquiler al arrendador.

Los beneficiarios de la Sección 8, millones en Estados Unidos, deben cumplir con todos los requisitos del programa, lo que incluye completar su certificación anual, realizar inspecciones, permitir que los propietarios realicen las reparaciones necesarias y adherirse a los términos de su contrato de arrendamiento.

