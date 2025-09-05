Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Mundo

En lo que va de año en USA han fallecido 10,116 personas y 18,493 heridas por balas

El JacagueroPor 2 Mins Read
En lo que va de ano en USA han fallecido 10116 personas y 18493 heridas por balas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La organización Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC, establece en sus estadísticas, hasta la noche de este jueves 4, la cantidad de 10,116 personas fallecida y 18,493 heridas por balas, muchas de ellas quedando graves.

De esas cantidades se desprenden 162 fallecimiento de menores entre 0 y 11 y 348 heridos, algunos quedando en graves condiciones.

Asimismo, 697 menores entre los 12 y 17 años, además 1,953 heridos, muchos quedando en estado crítico.  

Más:  Jurado exonera a los tres agentes que mataron a tiros a joven de origen dominicano en Madrid

También, la suma de 49 agentes policiales fallecido y 226 heridos, algunos en estado de gravedad.

Según US News and World Report, los 10 primeros estados más seguros para vivir en EUA son: Maine, Vermont, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Idaho, Virginia, Rhode Island, Connecticut, Wyoming y Massachusetts.

Según el ranking consolidado por Freedom for All Americans, St. Louis (Misuri), Baltimore (Maryland), Nueva Orleans (Luisiana), Detroit (Míchigan) y Cleveland (Ohio) están al frente de la lista nacional de homicidios por cada 100.000.

Más:  Profunda reflexión de Obama sobre el crecimiento de la violencia política y la influencia de las redes sociales

En EUA, el derecho a poseer armas de fuego está garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución, lo que ha dado lugar a una cultura de armas única en el mundo, con una de las mayores tasas de posesión de armas per cápita y leyes estatales variables sobre su control. A pesar de la protección constitucional, el país experimenta altos índices de muertes anualmente por armas de fuego.

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x