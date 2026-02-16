En EE. UU. este lunes es feriado por ser Día de los Presidentes; cierre de muchas oficinas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Este lunes 16 se conmemora en Estados Unidos el Día de los Presidentes, un feriado nacional que impacta el funcionamiento habitual de diversas instituciones y comercios en todo el país.

Los Tribunales y agencias federales, oficinas públicas, estatales y locales permanecerán cerradas, de acuerdo con la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. (OPM).

En territorio estadounidense residen 2,398,009 dominicanos, según el último informe del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX) publicado en julio de 2025 y miles de ellos utilizan a diario los servicios en estas oficinas.

Entre las dependencias que no laboran hoy y los quisqueyanos, entre otras etnias, utilizan a diario figuran:

Servicio Postal y/o Correo (USPS); la mayoría de las instituciones bancarias y las sucursales de la Reserva Federal, aunque los cajeros automáticos y la banca en línea seguirán operando.

Asimismo, la Bolsa de Valores de NY (NYSE) y el Nasdaq estarán cerradas; las oficinas gubernamentales y las escuelas públicas.

Estarán abiertos, supermercados, centros comerciales, restaurantes y farmacias e incluso muchos ofrecen rebajas en sus productos, aunque es posible que operen con horarios reducidos. Además, servicios de entrega privados: UPS y FedEx suelen operar con normalidad.

El Día de los Presidentes tiene sus raíces en 1885, cuando se instauró oficialmente para conmemorar el natalicio del primer mandatario en los EUA, George Washington. Fue el primer feriado federal en honor a una figura individual.

Esta tradición cambió de enfoque en 1971, año en que el feriado se amplió para abarcar el legado de todos los presidentes de Estados Unidos y se celebra el tercer lunes de febrero.