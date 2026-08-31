El universo artístico de Ramón Oviedo llega al Museo Autozama

Santo Domingo. — La obra y el legado de uno de los grandes maestros de la plástica dominicana serán protagonistas de la exposición individual “Oviedo, vigencia de un maestro”, una iniciativa de Autozama, Mercedes-Benz y el coleccionista de arte Mario Martínez, que será inaugurada el próximo jueves 3 de septiembre, a las 7:00 de la noche.

La muestra, integrada por las obras de la Colección de la Familia Martínez Veloz, es un homenaje a la trayectoria y trascendencia de Ramón Oviedo, y tendrá como escenario las instalaciones del Museo Autozama, ubicado en la avenida Winston Churchill número 235, en el ensanche Paraíso, Santo Domingo.

Como parte del acto inaugural, también será puesto en circulación el libro “Oviedo Dibujante”, publicación que rescata una faceta esencial de la producción del reconocido artista dominicano y contribuye a preservar su legado para las nuevas generaciones.

La actividad estará presidida por Ramón Ernesto Morales, presidente de Autozama SAS; Mario Martínez, empresario y coleccionista de arte; Omar Molina, artista visual y presidente de la Fundación Oviedo; Amanda Martínez y María del Carmen Ossaye, curadoras y museógrafas de la exposición.

Con esta exposición y la publicación de “Oviedo Dibujante”, los organizadores buscan reafirmar la vigencia de la obra de Ramón Oviedo y propiciar un acercamiento a su universo creativo, destacando la huella que dejó en el arte y la cultura dominicana.

Ramón Oviedo (1924-2015)

Ramón Oviedo nació en Barahona el 7 de febrero de 1924. Se inició como fotograbador y cartógrafo en el Instituto Cartográfico Militar, especialidades que estudió en Panamá. Durante varios años trabajó en diferentes empresas publicitarias, hasta que en 1978 decidió dedicarse a la pintura y el dibujo a tiempo completo.

A lo largo de su trayectoria como pintor realizó numerosas exposiciones colectivas e individuales, tanto en República Dominicana como en el extranjero. Asimismo, recibió importantes reconocimientos y homenajes. En 1997, fue declarado por el Congreso Nacional Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana. Ese mismo año, el Gobierno dominicano le otorgó la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella.

En 2002, el Gobierno de Francia le concedió la distinción de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras). Posteriormente, el Ministerio de Cultura le otorgó el Premio Nacional de Artes Plásticas, correspondiente al año 2013.

Ramón Oviedo falleció el 12 de julio de 2015, en Santo Domingo, República Dominicana, dejando una extensa producción artística y un legado que lo sitúa entre las figuras fundamentales de la pintura dominicana.