Críticas al conductor de la gala de Miss Universo por pedirle a la candidata de India que imitase a un animal

Harnaaz Sandhu ha sido la ganadora de la corona del certamen Miss Universo. Desde ahora será considerada, mientras dure su reinado, como la mujer más guapa del mundo de manera oficial. A lo largo del concurso habló de todos aquellos temas que le preocupan e intentó concienciar al público de ellos. Sin embargo, lo que se ha vuelto viral es un vídeo suyo maullando y las críticas al conductor de la gala, que fue quien le pidió que lo hiciera. A lo que ella, como dijo, no se pudo negar.

Ocurrió durante la semifinal del certamen de Miss Universo. Las preguntas que se les hacen a las candidatas de estos concursos de belleza suelen traer cola de manera regular y este año la celebración del mismo en Israel se ha visto salpicada por la política y las llamadas al boicot. Cuando llegó el momento de las preguntas a las semifinalistas, Steve Harvey, conductor estadounidense del evento y muy popular en el mundo televisivo, decidió pedirle a Sandhu que diese rienda suelta a uno de sus talentos.

“He oído que haces algunas imitaciones de animales bastante buenas. Escuchemos la mejor”, le interpela el actor y humorista a la entonces todavía solo semifinalista. Esta le responde que no esperaba tener que hacer algo así en un escenario a nivel mundial pero que sabe que tiene que hacerlo porque no tiene otra opción. Así que, sin perder la sonrisa y tras explicar que le encantan los gatos, se puso a ello. Maulló y puso las manos en posición felina.

#MissIndia meowing in front of millions of people……#MissUniverse2021 pic.twitter.com/9rEc6OYxA0