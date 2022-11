Al menos 5 muertos y 18 heridos en un tiroteo masivo en un club gay en Colorado Springs

El sospechoso, de 22 años, entró e inmediatamente comenzó a disparar con un rifle largo a los asistentes de Club Q, un local nocturno orientado al público LGBT

La policía de Colorado reportó que al menos cinco personas han muerto y 18 han resultado heridas en un tiroteo en un club nocturno llevado a cabo por un joven de 22 años.

La teniente Pamela Castro, del Departamento de Policía de Colorado Springs, dijo que la policía recibió un informe de un tiroteo en el Club Q a las 11:57 p.m (hora local, 6.57 GMT).

La vocera dijo que había un sospechoso que estaba herido y que estaba siendo atendido.

El hombre armado de 22 años, identificado como Anderson Lee Aldrich, entró al club nocturno gay e inmediatamente comenzó a disparar con un “rifle largo”, matando al menos a cinco personas.

El jefe del Departamento de Policía de Colorado Springs, Adrian Vasquez, dice que se encontraron dos armas de fuego en el lugar de los hechos. El atacante fue detenido unos cinco minutos después de que la policía recibiera la primera llamada sobre el tiroteo en el Club Q.

Según destacó Vasquez, dos clientes heroicos se enfrentaron al atacante y detuvieron el tiroteo. “Tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos”, dijo el jefe.

El Club Q es un club nocturno de público LGBT+ que ofrece un “Drag Diva Drag Show” los sábados, según su página web.

“El Club Q está devastado por el ataque sin sentido contra nuestra comunidad”, publicó el club en su página de Facebook. Dijo que sus oraciones estaban con las víctimas y las familias, y “Agradecemos las rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al atacante y pusieron fin a este ataque de odio”.

🚨#BREAKING: Mass shooting with multiple injures at a gay nightclub⁰

📌#ColoradoSprings l #CO⁰⁰Multiple law enforcements and EMS are responding to the scene of a Mass shooting at a gay nightclub called Club Q in Colorado Springs with reports of 12+ people have been shot pic.twitter.com/ZYQk1I8UTi