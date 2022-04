El pandillero Jeremiah Ryan de 17 quien el pasado 8 de abril asesinó con una bala perdida a la estudiante dominicana Angellyh Yambo Henríquez en El Bronx, será juzgado como adulto en la Corte Suprema Estatal de ese condado donde enfrenta cadena perpetua, dictaminó ayer lunes la jueza del caso.

Usando una pistola fantasma que él mismo armó, Ryan se enfrentaba con pandilleros rivales a uno de los cuales disparó cuando la estudiante caminaba de la escuela a su casa, junto a dos compañeros de plantel que resultaron heridos y siguen estables en el hospital.

La magistrada Naita Semaj decidió que por la gravedad del crimen, el pandillero no puede ser procesado en la Corte de Familia y aunque no tenía antecedentes penales no recibirá un trato más indulgente.

Los padres de Yambo, son nativos de Moca en la provincia Espaillat situada en el Norte Central (Cibao) de la República Dominicana.

Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua con derecho a pedir libertad condicional cuando cumpla 15 años en la cárcel solo por el cargo de asesinato en segundo grado.

Si tuviera 18 años, podría haber enfrentado automáticamente cadena perpetua con derecho a libertad condicional cuando cumpliera 25 en la prisión.

El pandillero es acusado de asesinato, intento de asesinato y tenencia ilegal de armas de fuego por la muerte de la estudiante dominicana y herir a sus compañeros.

Yambo caminaba cerca de la escuela secundaria Preparatoria University Charter High School, situada a pocas cuadras de su casa cuando estalló la balacera a la 1:45 de la tarde del viernes 8 de abril.

La bala la impactó en la espalda.

La policía dijo que Ryan abrió fuego después de una disputa con un grupo de reputados pandilleros.

La policía capturó al pandillero en su apartamento y, desde donde, según testigos, lo vieron arrojar la pistola fantasma de polímero 80 de 9 mm por la ventana dentro de una bolsa de basura.

Las armas fantasmas son armas imposibles de rastrear que se pueden ensamblar en las casas a partir de piezas compradas en internet, y el problema se convertido en una de las principales preocupaciones del alcalde Eric Adams y la policía de Nueva York.

El asesinato de la estudiante ha conmovido a toda la ciudad y fue sepultada el martes de la semana pasada en el histórico cementerio Woodlawn de El Bronx.

Los dos adolescentes heridos en el tiroteo ya fueron dados de alta del hospital.

El abogado del pandillero Deveraux Cannick, no ha hecho comentarios sobre la decisión de la jueza.

La madre de Yambo pidió la pena máxima para el tirador y clamó que ojalá se muera en la cárcel.

Por Miguel Cruz Tejada