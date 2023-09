El próximo partido de Messi con el Inter Miami tendrá las entradas más caras de la historia de la MLS

El furor que se vive en la Major League Soccer (MLS) por la llegada de Lionel Messi ha disparado el precio de las entradas para el próximo partido entre el equipo del astro argentino, Inter Miami, y Los Angeles FC que se disputará el 4 de septiembre en el BMO Stadium, en Los Ángeles.

Según el portal de venta de boletos TickPick, las localidades para el encuentro han encarecido en alrededor del 515 % y las entradas más caras se ofrecen a 2.010 dólares, mientras que las más económicas se consiguen por 675 dólares.

“Ticket prices for Messi's next match this Sunday between Inter Miami and LAFC are the most expensive for a Major League Soccer game ever, according to TickPick, an online marketplace.”via @CNN pic.twitter.com/cY1oK31nRh