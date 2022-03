Por Tuto Tavárez

Este jueves 3 de febrero fue ideal para un TBT, ya que se cumple medio siglo del nacimiento del Club Sameji

Tres barrios unidos por las siglas Sameji, idea que tengo informe se le ocurrió al doctor Cesarín Arias, probablemente el primer narrador de baloncesto de Santiago.

Cesarín en una reunión en el Colegio Hermano Miguel, tuvo la idea de que el club que se gestaba, abarcara los tres barrios, Savica, Mejoramiento y El Ejido.

Es así como el 3 de febrero de 1972 nace el club Sameji, donde además se citan como sus forjadores a Bienvenido Liriano, José Octavio Arias, Ramón Leonardo, Pedro Fuentes, Julio Ramírez, Ramón Reynoso y Simón Torres.

De ese grupo, Julio Ramírez fue el entrenador que descubrió a José Caba (El Pegote), quien había llegado desde los desalojados del Congo.

El propósito del naciente club era intercambiar con clubes del país, siendo pionero en los juegos contra equipos de la capital, como Mauricio Báez, Naco y los Astros.

Luego con el Este, La Romana y San Pedro de Macorís, hasta la región Norte con San Francisco de Macorís, La Vega, entre otros.

De la cosecha samejiana sale Martín Rivas, el primer serie 31 en jugar en Santo Domingo y lo hizo con los Astros.

Sameji fue el primer club techado de Santiago, siendo uno de los grandes logros de Miguel Balaguer, su principal figura en la dirección.

Su desempeño en l cancha ha sido excelente, con 9 coronas en el Baloncesto Superior de Santiago.

Entre los jugadores hay una cantera enorme de figuras que brillaron con esa camiseta.

Sin otorgarle ningún orden mencionemos a Mauricio Espinal, Diómedes Girón Alex Arias, José Caba, Toño Ventura, Amaury Filión, Franklin Matos, Miguel Dionicio, Carlos Payano, Chachito Carrasco, los Morales Junior y el Moreno y muchísimos más, que se me olvidan

No puedo acabar sin mencionar a técnicos como Guillermo Ottenwalder, Leo Santos y un sembrador de jóvenes valores como Eddy Almonte.

¡Bridedemos por por los 50 años del Club Sameji, que medio siglo no se cumple todo los días!

SQUEEZE PLAY: “Creo en América, América hizo mi fortuna”, escena inicial de El Padrino…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Recomiendo a los amantes del baloncesto, la página de youtube de Martín Lajara…Se llama: Martín Lajara Baloncesto y Algo Más…Noticias, entrevistas con jugadores y más…Felicidades para el miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, Juan Hilario Guzmán Badía…El Poder Ejecutivo lo ascendió a general…Hay atletas rusos que no están de acuerdo con los hechos violentos que se desarrollan en Ucrania…Pero los organismos deportivos internacionales los suspenden, igual que a los que están de acuerdo…Eso no es justo…Lo que puede provocar es una reacción adversa y que cambien de parecer…Después de prepararse por años para un evento deportivo, no permiten que asistan por un conflicto que ellos no provocaron…Qué lamentable el caso de Wilfredo “Bazooka” Gómez en Puerto Rico…Wilfredo no fue un boxeador grande Puerto Rico, sino del mundo…Héctor J. Cruz alborotó las avispas con la columna de este miércoles…Dice Héctor que probablemente las Águilas tengan otro manager…Y hasta cita nombres…Joe Espada, de Puerto Rico y Luis Rojas…El Gato está tranquilito en su casa, esperando la decisión…Podrían ofrecerle un cargo administrativo al manager más ganador…Con cuatro victorias Félix llega a 500 en series regulares…Pregunta un lector, Si Félix queda libre, podría dirigir el Cibao FC?…A correr los Lakers…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el guardameta es el único que puede tener pantalones largos en un juego oficial de fútbol…Por hoy, out 27.