El PRM seguirá en el poder

Por JUAN T H

Estoy convencido de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM se mantendrá en el poder más allá del 2028.

La razón es simple: En la República Dominicana no hay una crisis económica que amenace el crecimiento económico y el desarrollo. Por el contrario, todos los indicadores, políticos, económicos y sociales son favorables, según apuntan organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central dominicano, entre otros.

La inversión extranjera aumenta gracias a las garantías jurídicas que se han establecido, aumento considerable de las remesas, de las reservas monetarias, aumento considerable del turismo, aumento del empleo, seguridad alimentaria, aumento considerable de la inversión en Salud y Educación, todo dentro de un marco democrático.

Pese a los malos augurios que permanentemente habla la oposición política, el país, en sentido general, va por buen camino.

Aquí no hay presos políticos, ni políticos presos, aunque muchos políticos deberían estar en la cárcel por corrupción, tanto del oficialismo como de la oposición que gobernaron durante 20 años saqueando los bienes del Estado. En este país, contrario a lo que ocurre en otras latitudes, se respetan los derechos humanos. No hay desasosiego, incertidumbre, ni amenazas de sedición o intranquilidad ciudadana.

No significa, sin embargo, que todo esté bien. Tenemos problemas. Si, muchos problemas, pero se trabaja para superarlos, corregirlos y continuar avanzando hacia el desarrollo en un Estado Democrático de Derechos garantizados en la Constitución.

Este año la economía del país crecerá por encima del cuatro por ciento. Más que la mayoría d los países de la región. Hoy somos la séptima economía de América Latina. La República Dominicana está de moda. Mas de once millones de turistas que visitaron nuestro territorio el año pasado, lo confirma.

Mi mayor preocupación en estos está centrada en el merco de la política internacional, por los enfrentamientos y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocando aranceles unilaterales, bloqueos económicos, invasiones militares, etc., poniendo en riesgo la estabilidad y gobernabilidad en la región y del mundo.

Las crisis económicas, políticas y sociales, son las que derrocan los gobiernos. En la República Dominicana no tenemos ninguna de esas tres cosas. Por el contrario, marcha “viento en popa, aunque la popa no coja viento”.

(Si yo aspirara a la presidencia de la República dentro del PLD de Danilo, o la Pupú de Leonel, no invertiría mi dinero. Me ahorraría esos cuartos o lo invertiría en un negocio, por no tener ninguna posibilidad de éxito)

Lo he dicho antes y lo digo ahora: el gobierno dominicano no tiene porque asumir la política exterior de Estados Unidos en China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, México, Colombia, Nicaragua, Canadá, Groenlandia, etc., aunque sea nuestro principal socio económico y con quien tenemos altos niveles de dependencia. Los intereses estratégicos de Estados Unidos, como potencia imperial, no son los de la República Dominicana. Somos un país pequeño, con una economía pequeña que debe tener buenas relaciones con todos los países del mundo.

El gobierno dominicano tiene que continuar centrado en los problemas del país. Continuar trabajando en los sectores productivos para seguir mejorando las condiciones de vida material de todos los ciudadanos, garantizándoles educación de calidad, salud eficiente de gran cobertura, empleos dignos, alimentación balanceada, seguridad ciudadana, energía eléctrica, puentes y carreteras, entre otros.

El PRM está solo en el escenario político, con una oposición dividida, desarmada, sin propuestas programáticas que marquen una diferencia sustancial, sin calidad ética y moral para hablar sobre los males que aún aquejan el país porque esos males, en su mayoría fueron creados por ellos mismos.

Ahora bien, el PRM debe resolver los problemas internos que amenazan su permanencia en el poder. No parece entender que “el todo es más importante que cualquiera de sus partes”, que es mejor arriba con presión, que abajo con depresión, que los errores del pasado fueron los responsables de su fracaso y salida del gobierno, que las tendencias, que se convirtieron en pequeños partidos dentro del partido, es decir, dentro del PRD, no solo los dividieron, sino que lo alejaron de la posibilidad de volver al poder durante muchos años.

En la actual coyuntura solo el PRM derrota al PRM en las próximas elecciones. Leonel es el político con la mayor tasa de rechazo del país junto con Miguel Vargas. Está descalificado, desmoralizado, cansado y viejo. Dañino tiene sobre sus hombros un “nunca jamás” en la Constitución de la República. Pero insiste en controlar un partido cada vez más desarticulado y débil.

El PRM está solo en la cancha con el balón en sus manos, sin nadie que pueda detenerlo.

Ahora bien, el PRM tiene que reencontrarse, asumir con responsabilidad el gobierno del presidente Luís Abinader, ser parte de los debates, tener propuestas que lo separen y lo diferencie de los demás partidos.

No es verdad que el PRM gana con “cualquiera”. ¡No! El PRM gana con quien demuestre que tiene arraigo, vocación de servicio, amor por su país y por el partido. El que presente mejores ideas, proyectos, etc.

El PRM debe realizar una convención libre de conjeturas, abierta, democrática, sin el fantasma del fraude rondando sus mesas electorales, una convención interna donde el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. (el presidente Luís Abinader, que pronto será presidente del PRM, debe ser garante de la lucha interna, de su unidad y fortaleza)

Si el PRM hace lo que tiene que hacer en los próximos tres años, tras hacer un buen gobierno como el que está haciendo Luís Abinader, no tengo dudas de que, con un buen candidato o candidata presidencial, seguirá “subido en el palo” cuatro años más. Y, ¿quién sabe?