Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

La prueba de embarazo se realiza para saber si una mujer está esperando un bebé. En principio, biológicamente los hombres no pueden tener hijos, es descabellado pensar que un hombre podría salir embarazo en un análisis químico. Sin embargo, en la realidad en un laboratorio clínico, sí es posible encontrar un resultado positivo en un análisis de embarazo en un hombre.

Un análisis de embarazo en sangre u orina consiste en la detección de una sustancia que se conoce como Hormona gonadotropina coriónica humana (hCG). Esta sustancia se produce en la mujer después que un óvulo fecundado por un espermatozoide (embrión) se implanta o se fija en el útero. La presencia de hCG en la sangre u orina de una mujer es una señal de que la mujer está en espera de un hijo y la cantidad de esta hormona le indica al médico el tiempo de embarazo.

La hormona gonadotropina coriónica humana también se ha encontrado en la sangre y la orina del hombre. Por cuya razón, se puede afirmar que un hombre puede dar un resultado positivo en una prueba de embarazo. También se ha encontrado hCG en el semen del hombre.

Interpretación de la presencia de hCG en el hombre y la mujer

La presencia de hCG en la mujer indica que está esperando un hijo. En el hombre, esta misma sustancia química indica la presencia de tumores a nivel de los testículos. Esto significa que la hCG en una mujer indica embarazo mientras que en el hombre señala cáncer.

En general, la falta de controles que aseguren la calidad en la realización de un análisis químico, también puede conducir a la obtención de resultados no esperados o equivocados.

Un resultado equivocado es aquel que da positivo siendo negativo (falso positivo), o peor, uno que da negativo siendo positivo (falso negativo).

Estos errores pueden ocurrir por múltiples razones: confusión a la hora de poner el nombre a una muestra, contaminación de la muestra, interferencias químicas, fallos técnicos (equipos e instrumentos defectuosos), etc.

En síntesis, un hombre puede salir embarazado en una prueba de análisis químico, lo cual es un indicio de que está sufriendo un proceso cancerígeno.