El Festival Sabores de Miches pone en valor la gastronomía local como patrimonio cultural y motor de desarrollo

Respaldado por la Fundación Tropicalia y Four Seasons Resort Dominican Republic at Tropicalia, el evento celebrado del 11 al 14 de junio destacó la gastronomía local como un pilar clave para el desarrollo turístico de la región, preservando siempre su autenticidad.

Santo Domingo. -Miches no se descubre; se saborea, se vive y se preserva. Bajo esa premisa se desarrolló el primer festival gastronómico de Miches “Sabores de Miches”, una iniciativa organizada por Yankel Coplín Mauricio, Claritza Amparo y Ualnovis Nova oriundos de Miches y apoyada por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y la Alcaldía Municipal de Miches, concebida para destacar la riqueza gastronómica del municipio y proyectarla como una expresión de identidad, orgullo comunitario y oportunidad para el desarrollo.

Durante cuatro días, el Parque Juan Pablo Duarte en Miches se convirtió en un espacio de encuentro donde productores, pescadores, cocineros, emprendedores, artesanos, autoridades y visitantes compartieron los sabores que distinguen a Miches y las historias que los acompañan. A través de demostraciones culinarias, talleres especializados, concursos y experiencias abiertas al público, el festival promovió el intercambio de conocimientos y el reconocimiento del patrimonio gastronómico como parte esencial de la identidad del territorio.

La programación incluyó el cooking show del dulce típico “Morocco de Miches”, a cargo de la chef Yanna Peralta; el taller “Calidad y autenticidad de la gastronomía en la construcción de la identidad de un destino turístico”, impartido por el chef invitado Olivier Bur; el tradicional Gran Caldero Michero para más de mil personas, preparado por la chef Solangel Velázquez, y el concurso “La Receta de la Abuela – Con Coco”, dedicado a rescatar y reconocer las preparaciones que forman parte de la memoria culinaria de las familias micheras.

“El Festival Sabores de Miches nació con el propósito de reconocer que la gastronomía es una expresión de nuestra identidad y una oportunidad para impulsar el desarrollo local. Reunir a tantos aliados en un mismo espacio permitió visibilizar el talento local y fortalecer el orgullo por una herencia culinaria que merece ser preservada y compartida con las nuevas generaciones”, expresó Yankel Coplín Mauricio del Comité Organizador.

El impulso de esta iniciativa también contó con el respaldo de Fundación Tropicalia, que participó como aliado estratégico y patrocinador del festival en línea con más de 15 años de trabajo orientado al desarrollo sostenible, el fortalecimiento comunitario y la preservación del patrimonio cultural del municipio.

“La gastronomía es una de las manifestaciones más auténticas de la identidad y es que detrás de cada plato existe una historia que fortalece la identidad de Miches y genera oportunidades para el desarrollo. Cuando apoyamos iniciativas como Sabores de Miches, también estamos respaldando a las personas que preservan ese legado y creando oportunidades para que el desarrollo económico y la protección del patrimonio cultural avancen de la mano, afirmó Katherine Durán, directora de Fundación Tropicalia.

Proyectando el sabor local al mundo

Entre las actividades desarrolladas durante el festival destacó el Cooking Show encabezado por Hervé Fucho, gerente general de Four Seasons Resort Dominican Republic at Tropicalia. Su participación reflejó la visión de Tropicalia: un diálogo natural donde el legado comunitario cultivado por la Fundación Tropicalia sirve de base para que Four Seasons Tropicalia integre la cultura local, la gastronomía y el talento del territorio como el corazón de su propuesta de hospitalidad.

Durante la demostración culinaria, Fucho preparó un risotto farfalla con ceviche elaborado a base de pesca fresca de la zona, ilustrando cómo el lujo contemporáneo se nutre del origen, transformando los productos de Miches en el hilo conductor de una experiencia gastronómica que honra y fortalece directamente la relación con las comunidades productoras del territorio.

“La autenticidad de un destino se encuentra en su gente, su cultura y sus tradiciones. Nuestro compromiso es que Four Seasons Tropicalia crezca en armonía con esa identidad local, creando experiencias que conecten a los visitantes con la esencia de Miches y contribuyan a poner en valor el talento y la riqueza que hacen único a este lugar”, afirmó Hervé Fucho”.

Como parte de las actividades del Stand de Fundación Tropicalia para resaltar el valor de la gastronomía como expresión de identidad, el chef Olivier Bur ofreció el taller “Calidad y autenticidad de la gastronomía en la construcción de la identidad de un destino turístico”, en el que abordó la relación entre cocina, cultura y desarrollo. Además, presentó una mirada contemporánea sobre la mamajuana como símbolo de la tradición dominicana, demostrando que la innovación culinaria puede convivir con las recetas y conocimientos heredados, contribuyendo a preservar y proyectar el patrimonio gastronómico hacia nuevas generaciones.

El Festival Sabores de Miches confirmó que el municipio se descubre precisamente a través de sus sabores. Al reunir a productores, emprendedores, chefs, instituciones y aliados estratégicos en torno a una visión compartida, la iniciativa demostró que preservar la gastronomía local también significa proteger la memoria colectiva, fortalecer la identidad cultural y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de la comunidad.