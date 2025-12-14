El efecto SENASA

La traición que desnudó al sistema: cómo la ambición médica convirtió la salud pública en una herida abierta que desangra la confianza, la ética y el futuro democrático de la República Dominicana.

Por Pavel De Camps Vargas

La República Dominicana enfrenta uno de los escándalos más devastadores de su historia. Un caso que no solo involucra dinero público, ni únicamente una falla institucional, sino una fractura moral en el lugar más sensible del contrato social: el derecho a la salud. El caso SENASA ha puesto al descubierto un sistema donde la corrupción dejó de ser un acto aislado para convertirse en una práctica estructurada, normalizada y profundamente dañina para la sociedad. Lo inquietante no son solo las cifras, sino la revelación de que, detrás de la bata blanca, del estetoscopio y del juramento hipocrático, operó una amplia red que utilizó la enfermedad como vehículo de enriquecimiento.

Este escándalo obliga a una reflexión colectiva. Ha desnudado una realidad incómoda: parte del sector médico y de las instituciones que orbitan el sistema sanitario abandonaron la esencia del servicio público para entregarse a la lógica fría del beneficio personal. Y cuando quienes deben curar se convierten en depredadores del sistema, la sociedad entera enferma.

El dominicano lo siente en su cotidianidad: el tiempo de espera que se alarga, el medicamento que nunca llega, el estudio que se retrasa, la consulta donde lo tratan más como un número que como un ser humano. La decepción es profunda porque toca la fibra más sensible: la salud de los pobres, de los envejecientes, de los niños y de quienes no tienen otro respaldo más que SENASA. No existe traición más dolorosa que aquella que llega desde quienes juraron aliviar el sufrimiento.

Un sistema desbordado por múltiples actores corruptos

Este escándalo no fue obra de un puñado de individuos aislados. Por el contrario, se trató de un ecosistema de corrupción donde participaron empresas, clínicas, médicos, farmacias, proveedores y agentes administrativos. Cada eslabón cumplía un rol específico dentro de la maquinaria fraudulenta: unos falsificaban facturas, otros inflaban procedimientos, y otros facilitaban la entrada de afiliados inexistentes. Clínicas enteras montaron estructuras para generar ingresos ficticios; farmacias se prestaron para facturar medicamentos no entregados; profesionales de distintas especialidades ejecutaron consultas fantasmas y registraron tratamientos que jamás realizaron. Fue una operación organizada que erosionó los cimientos éticos de un sector que debería ser inquebrantable.

Un negocio disfrazado de salud

Más allá del fraude directo contra SENASA, también es necesario ver el paralelo que se ha acentuado en los últimos años una práctica que merece una condena contundente: la asociación entre médicos y empresas farmacéuticas para recomendar medicamentos específicos a cambio de beneficios económicos. Muchos pacientes reciben recetas que no responden a su diagnóstico real, sino a los acuerdos comerciales entre ciertos galenos y representantes farmacéuticos.

El modelo funciona como un sistema de comisiones encubiertas:

La farmacéutica ofrece incentivos por cada unidad vendida.

El médico receta el medicamento, aunque existan alternativas más económicas o más adecuadas.

El paciente compra el producto, confiando en la ética profesional de su médico.

La farmacéutica factura y el médico recibe su beneficios económicos o en especies.

La consecuencia es dramática: se prioriza mantener enfermo al paciente, no curarlo. Se busca prolongar tratamientos innecesarios para maximizar beneficios. La consulta se convierte en un punto de venta y el médico en un agente comercial disfrazado, violando cada principio ético, cada regla profesional, cada valor humano que sustenta la medicina. Esta práctica corroe la confianza pública y daña la credibilidad del sector salud con una profundidad que será difícil reparar.

Una tabla para dimensionar el daño del fraude

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza las modalidades identificadas y sus montos estimados:

Tabla. Modalidades de fraude y montos estimados

Un golpe que trasciende la economía

El impacto de esta trama es mucho más amplio que la cifra final. Miles de pacientes vieron retrasados los tratamientos vitales. Los recursos malversados pudieron financiar programas de prevención, tratamientos oncológicos, unidades de emergencia, equipamiento moderno o salarios dignos para personal sanitario honesto.

Este caso expone un problema estructural: la falta de supervisión rigurosa, la debilidad en los mecanismos de auditoría, la permisividad histórica con malas prácticas y la ausencia de consecuencias reales para quienes violan el sistema.

La salud dominicana no solo está amenazada por enfermedades físicas; también está infectada por una enfermedad moral que ha permitido que lo ilícito florezca en espacios donde debería primar la compasión, la ética y la vocación de servicio.

El desafío que enfrenta el país

Este escándalo plantea interrogantes fundamentales para el futuro sanitario del país:

¿Cómo reconstruir la confianza en un sistema que permitió un fraude de esta magnitud?



¿Qué mecanismos de control independiente deben implementarse?



¿Cómo depurar una profesión que, aunque mayoritariamente honorable, tiene elementos que han puesto en riesgo la vida de millones?



¿Cuál será el costo social y emocional para una población que ya se siente desprotegida?





La respuesta institucional determinará si este escándalo se convierte en un punto de inflexión o en una página más en la larga lista de indignaciones nacionales.

El caso SENASA debe ser un espejo que no evitemos mirar. Porque un país que permite que se robe la salud de su gente, permite que se robe su futuro.

La República Dominicana observa el caso SENASA con una mezcla de rabia, desconcierto y un dolor silencioso que atraviesa a la ciudadanía como un aguijón moral. No se trata únicamente del dinero robado, ni del fraude sistemático, ni de la ingeniería criminal que se montó para ultrajar un sistema que nació para proteger al más vulnerable. Lo verdaderamente devastador es lo que este caso revela sobre nosotros como sociedad: el colapso ético de una parte de la clase médica, un derrumbe moral que ha dejado expuesta una herida colectiva que tardará décadas en sanar.

Porque cuando el médico ese personaje que históricamente encarnó la nobleza, la vocación, el sacrificio y la humanidad abandona el acto de sanar para convertirse en cómplice activo de un sistema de depredación económica, entonces no estamos frente a un simple delito. Estamos frente a una tragedia social. Una que se escribe en salas de espera abarrotadas, en diagnósticos retrasados, en medicamentos inaccesibles, en la angustia de una madre que no puede costear un tratamiento, en el cansancio de un anciano que espera su turno y en la desesperación de un paciente que se pregunta si su vida vale menos que el porcentaje que un laboratorio promete pagar por una receta.

Y es precisamente ese vínculo invisible. la confianza entre médico y paciente es la que hoy está a punto de quebrarse. Si esa confianza termina de colapsar, la sociedad dominicana enfrentará una crisis mucho más profunda que cualquier déficit presupuestario o escándalo administrativo. Será un derrumbe espiritual, un vacío ético capaz de desestabilizar incluso la noción misma de democracia.

En este escenario doloroso, la clase médica debe enfrentar preguntas que duelen, pero que ya no pueden seguir silenciándose:

¿Es más valiosa la vida humana que un acuerdo comercial con una farmacéutica?



¿Es más importante la ética profesional o la tentación de enriquecerse aceleradamente recomendando medicamentos que no contribuyen a sanar, sino a perpetuar la enfermedad?



¿Es lícito, moral, aceptable que un médico convierta a su paciente en una fuente de ingresos continuos, aun cuando eso implique mantenerlo enfermo para seguir facturando?



¿Qué precio tiene la conciencia cuando la receta médica se transforma en una factura disfrazada y el consultorio se convierte en una sucursal de ventas encubiertas?



¿Puede un país sostener una democracia saludable si la élite encargada de proteger la salud se transforma en una maquinaria de lucro sin límites?

Estas preguntas no son retóricas: son el grito desesperado de una sociedad que se siente traicionada por quienes debieron ser su última línea de defensa. Porque en este momento crucial, la clase médica no sólo decide sobre tratamientos y diagnósticos: decide sobre la confianza pública, sobre el tejido moral del país y sobre la legitimidad de un sistema que se construye día a día, con esfuerzo y sacrificio, para consolidar una democracia todavía joven.

La pregunta final es quizás la más inquietante:



¿Será la clase médica, no la política, la que termine destruyendo la confianza ciudadana y debilitando las bases de la democracia dominicana?



¿Serán quienes controlan la vida y la salud los que, con su ambición desbordada, erosionen la estructura ética de una nación que lucha por mantenerse en pie?

El efecto SENASA no es un capítulo más en la larga historia de corrupción dominicana. Es una advertencia, una llamada de emergencia, un electroshock nacional. Porque un país puede sobrevivir a crisis económicas, a tensiones políticas, a conflictos institucionales…

Pero no puede sobrevivir a la muerte de la ética en su sistema de salud.

Cuando la medicina pierde su alma, la sociedad pierde su futuro.

Y hoy, República Dominicana enfrenta exactamente ese riesgo.

El desafío es monumental: recuperar la confianza, reconstruir la dignidad profesional, restaurar el juramento hipocrático en su esencia más pura y recordar que el acto de sanar no es un privilegio, sino un deber moral inquebrantable.

Si la nación logra entenderlo, este escándalo será un punto de inflexión.

Si no, será el inicio de una degradación social total que ningún sistema democrático puede resistir. Esto nos invitara a volver a la dictadura de mano dura como solución lo que la clase médica destruye día a día, la confianza.