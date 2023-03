El Alcalde Eric Adams de New York disfruta la música del Bachatero Carlo Méndez “El Afortunado” en Viva La Patria

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“Me quedé sorprendido al ver al alcalde de New York, quien goza de mucho cariño de los dominicanos que vivimos en New York. Él conoce nuestra música, la bachata y el merengue La salsa y eso me llena de orgullo. Fue un momento especial histórico donde por primera vez interrumpí mi música para compartir su presentación. Sigo siendo “El Afortunado” y respaldado por el público por mi música disponible para todos”.

Por Jose Zabala.

New York- El bachatero dominicano Carlo Méndez “ El Afortunado” continúa ganando terreno en la música en los Estados Unidos , República Dominicana, Latino América y Europa con su impactante estilo interpretativo de uno de los géneros autónomos musicales como es el género bachata. Con su carisma, versatilidad, dominio escénico y presencia al grito de la moda al momento de interpretar cada una de sus canciones ha podido lograr mantener cautivo a los amantes del género.

Carlo Méndez recibió en la ciudad de New York el premio como la máxima revelación del genero bachata en los Estados Unidos en la celebración del 20 aniversario de ‘Viva La Patria”, una organización, que por más de 20 años reconoce los talentos dominicanos en su fecha de la independencia como este año 2023 donde celebra el 179 aniversario de la independencia dominicana. Méndez dijo sentirse agradecido con tan alta distinción en una fecha tan importante para los dominicanos en el exterior del país.

“Gracias a los organizadores de esta gran celebración. Estamos trabajando para expandir nuestra música dominicana fuera del país y estamos cosechando éxitos gracias al apoyo de los dominicanos en las diferentes comunidades latinas en todo el mundo. Este premio se lo dedico a todos mis seguidores por tanto apoyo. Con Dios tendremos a Carlo Méndez por mucho tiempo con la música que ustedes me pidan”.

Carlo Méndez es un artista de múltiples talentos que ha tenido éxito tanto en la música en español como en inglés. Con su interpretación dinámica y letras conmovedoras, nos lleva a un viaje musical que seguramente capturará tu corazón. ¡Experimenta la alegría, el dolor y el amor que se encuentran en el álbum EVOLUCIÓN de Carlo Méndez y su canción número 1 Afortunado!”

Más de Carlo Méndez

El dominicano Carlo Méndez trae al público de Rhode Island una nueva propuesta musical con la que aspira a convertirse en una opción diferente y referente de calidad dentro del ámbito artístico local e internacional.

El cantante y músico, nativo de San Francisco de Macorís, se prepara para su gran lanzamiento en el Bones Theater, de Providence, el 11 de noviembre. El evento será solo por invitación.

Durante el concierto Méndez interpretará algunas de las canciones contenidas en su álbum “Evolution”, el cual consta de 10 temas, todos inéditos, gran parte de los cuales fueron compuestos por él.

Méndez llegó a Estados Unidos procedente de la República Dominicana en el año 2016 y desde entonces ha vivido en Rhode Island. Empezó su carrera artística a la edad de 18 años, cuando aprendió de manera empírica a tocar la guitarra.

Aunque ejecuta otros instrumentos musicales, como es el caso del bajo y el bongó, la guitarra es su favorito ya que le da mayor facilidad para componer sus canciones.

¿Qué trae Carlo Méndez que es diferente a lo que ya conocemos en la industria? Se le preguntó al artista, a lo que respondió con seguridad: “Traigo buenas letras, buena melodía, buen ritmo, un tipo de música que es para todo tipo de público”.

Su estilo es versátil pues interpreta varios géneros, como bachata, baladas y regatón, siendo la bachata su favorito ya que con este género se inició en el mundo artístico. Se confiesa admirador de Romeo Santos, porque dio a conocer la bachata a nivel mundial y además logró transformar y evolucionar ese género musical.

Le encantaría hacer un dúo con Prince Royce porque es un artista “muy dinámico y sencillo”. Fuera del mundo del espectáculo admira a sus hijos y a su madre, porque ellos son el motor que lo anima a esforzarse cada día por ser mejor persona. Su mayor aspiración es que su música sea conocida, apreciada y disfrutada por el mundo entero.

Agradeció a su equipo de trabajo por el trabajo que está realizando, especialmente a Gilberto Medrano y Simón Morillo dueños de la empresa M&M Entertainment, “sin ellos esto no sería posible”, dijo, extendiendo su gratitud a Choco Music Studio por el gran trabajo realizado en esta producción musical.