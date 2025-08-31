EGEHID respalda el Plan Estratégico Sostenible Peravia 2055 con obras de desarrollo hídrico y comunitario

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) formalizó su apoyo al Plan Estratégico Sostenible Peravia 2055, en un convenio donde su administrador general, el ingeniero Rafael Salazar, aseguró que la entidad está comprometida con el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Durante la firma, Salazar destacó que esta gestión impulsa la implantación del Plan Estratégico Institucional de EGEHID, en sintonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo, subrayó, es garantizar un país próspero, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

El funcionario explicó que la empresa avanza en proyectos de generación de energía verde y en planes de formación de recursos humanos altamente capacitados, todo bajo un enfoque que prioriza la máxima satisfacción de la comunidad.

Entre los proyectos más destacados, se encuentra la presa La Gina en Baní, una obra estatal de gran impacto en la gestión hídrica sostenible y en la seguridad estratégica de la provincia. Esta infraestructura está concebida no solo como un proyecto energético, sino también como un eje de desarrollo económico, social y comunitario en la región.

La obra forma parte integral del Plan Estratégico Peravia 2055, lo que la convierte en un componente clave dentro de la visión de desarrollo de largo plazo que impulsa la provincia.

En el acto, la gobernadora Yadira Báez y el empresario Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Baní, coincidieron en resaltar la importancia de que todas las iniciativas hidroeléctricas y comunitarias se articulen con el Sistema de Planificación Nacional, a fin de garantizar mayor eficacia y coherencia en los proyectos.

Ambos dirigentes hicieron hincapié en que estas acciones deben contribuir a la conservación del medioambiente, a la mitigación del cambio climático y a una mejor calidad de vida para la población.

En ese mismo orden, el ingeniero Salazar reiteró que el Estado tiene el deber de apoyar institucional, técnica y financieramente las iniciativas que fortalezcan el liderazgo local y fomenten capacidades comunitarias en Peravia.

La gobernadora Báez y el presidente de la Cámara de Comercio subrayaron también el papel que desempeña el Comité Gestor del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2055, el cual actúa en coordinación con el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Peravia, organismo respaldado por la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.

En sus palabras, destacaron la articulación del senador Julito Fulcar como coordinador del proceso, reconociendo su rol de cohesión social y de impulso a la visión de largo plazo para la provincia.

El doctor Reynaldo Peguero, consultor senior del proyecto, señaló que la hoja de ruta se basa en metodologías “de abajo hacia arriba” promovidas por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), con sede en Barcelona, aplicadas en decenas de ciudades y provincias de Iberoamérica.

Peguero explicó que también se utilizan las guías y estudios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) sobre ordenamiento territorial y planificación estratégica, lo que garantiza un enfoque técnico y sostenible.

Como testigos de honor en la firma del convenio, estuvieron presentes los miembros del Comité Gestor y especialistas Fabio Herrera, Enrique Peguero, Jesús Báez y Carlos Guzmán, quienes avalaron la trascendencia de este paso para el futuro de Peravia.

Con esta alianza, EGEHID refuerza su compromiso de ser parte activa del desarrollo sostenible de la provincia, integrando obras de infraestructura con objetivos sociales, comunitarios y ambientales en beneficio de toda la región sur.