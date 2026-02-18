EE. UU. ofrece US$1 millón por la captura de pandillero haitiano

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la captura de Johnson André, alias “Izo”, señalado como líder de la banda 5 Segond en Haití.

El comunicado, difundido por la Embajada estadounidense, invita a quienes posean datos sobre su paradero a contactar al programa Rewards for Justice del Departamento de Estado. Además del incentivo económico, se contempla la posibilidad de reubicación para el informante.

La recompensa también aplica a cualquier información que permita capturar a otros implicados en el secuestro de un ciudadano estadounidense ocurrido el 18 de marzo de 2023 en Puerto Príncipe, atribuido a la organización criminal dirigida por Izo.

Según las autoridades, la víctima fue liberada días después tras el pago de un rescate, la entrega de su vehículo y armas de fuego pertenecientes a su padre.

Alias Izo es buscado por la Policía Nacional de Haití (PNH) por cargos que incluyen asesinato, secuestro con fines de rescate, posesión ilegal de armas, desvío de mercancías y asociación ilícita. Su banda es señalada como responsable de 1,035 casos documentados de violencia sexual en 2022.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo sancionó en diciembre de 2023 por violaciones a los derechos humanos, y en 2024 presentó cargos penales en su contra por secuestro y conspiración.

Izo se suma a otros cabecillas haitianos por los que también se ofrecen recompensas, en medio de la grave crisis de seguridad que vive Haití, donde miles de personas han muerto por la violencia de las bandas.