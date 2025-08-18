Edward Guzmán asume como nuevo director ejecutivo de SeNaSa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.- En un acto encabezado por el ministro de Salud y presidente del Consejo Nacional de SeNaSa, Víctor Atallah, fue juramentado este lunes el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La designación de Guzmán se formalizó mediante el decreto 461-25 emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, con lo que inicia una nueva etapa para la institución considerada como uno de los principales pilares del sistema de protección social dominicano.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Salud Pública, con la participación de miembros del Consejo de SeNaSa, funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) e invitados especiales que respaldaron la toma de posesión.

Durante la actividad, Atallah destacó la amplia trayectoria y experiencia del nuevo director ejecutivo, señalando que su perfil profesional lo coloca en condiciones idóneas para dirigir la ARS estatal en un momento clave para la salud dominicana.

Al asumir sus nuevas funciones, Guzmán expresó su compromiso con una gestión enfocada en la transparencia, eficiencia y mejora continua de la experiencia tanto de los afiliados como de los prestadores de servicios de salud.

“SeNaSa seguirá siendo un referente de confianza para la población dominicana. Vamos a trabajar para fortalecer sus servicios, ampliar la cobertura y garantizar que cada ciudadano pueda acceder a un sistema más equitativo y eficiente”, declaró Guzmán en su primer discurso.

El nuevo director ejecutivo subrayó que su objetivo es contribuir a que SeNaSa consolide su papel como eje fundamental del sistema de salud dominicano, ampliando la inclusión y garantizando un servicio más centrado en las personas.

El perfil académico y profesional de Guzmán refuerza las expectativas en torno a su gestión. Es médico egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con dos maestrías: Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá-OISS) y Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Además, cuenta con especialización en Economía y Gestión de la Salud, lo que le ha permitido desenvolverse como docente universitario en la PUCMM, impartiendo asignaturas vinculadas a la salud pública y la seguridad social.

En su carrera dentro de SeNaSa, Guzmán ocupó posiciones clave como encargado de Auditoría Médica, responsable de la Gerencia de Salud, coordinador del proyecto “SeNaSa Cuida de Ti” y del contrato marco SNS-SeNaSa, acumulando una valiosa experiencia institucional.

En agosto de 2020, fue designado viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública, integrándose al Gabinete de Salud y jugando un rol protagónico en el Plan Nacional de Vacunación “Vacúnate RD”.

Más tarde, en abril de 2022, asumió la gerencia general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), desde donde impulsó reformas orientadas a la transparencia y la equidad en el acceso a los servicios de salud y protección social.

Actualmente, Guzmán llega a SeNaSa con la misión de reforzar la confianza ciudadana en una institución que concentra más del 70 % de la población afiliada al sistema de salud del país, con un crecimiento sostenido en el régimen contributivo y el subsidiado.

El Ministerio de Salud y SeNaSa reafirmaron que la institución seguirá cumpliendo con su mandato legal de garantizar servicios de calidad, administrar riesgos con eficiencia y descentralizar la red nacional de prestadores, en beneficio de toda la población dominicana.

