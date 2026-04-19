Edenorte refuerza acciones junto al Gobierno para recuperación de Villa Montellano

Bartolo García

Puerto Plata. – El gerente general de EDENORTE, ingeniero Gustavo Martínez, participó en la mesa de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas para la recuperación del municipio de Villa Montellano, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias en la provincia Puerto Plata.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que el Gobierno mantiene una coordinación directa y permanente con las instituciones responsables para dar respuesta rápida a las comunidades impactadas, señalando además que Villa Montellano, junto a Imbert y Sabaneta de Yásica, figura entre los puntos más golpeados por las precipitaciones.

La participación del ingeniero Gustavo Martínez reafirma el compromiso de EDENORTE con el restablecimiento del servicio eléctrico y la seguridad energética de los residentes, garantizando la pronta normalización en las localidades donde la infraestructura eléctrica sufrió daños importantes.

Bajo su dirección, brigadas técnicas de la empresa han ejecutado labores de mantenimiento correctivo, reparación de redes y supervisión de equipos afectados, buscando restablecer la estabilidad del suministro en el menor tiempo posible y apoyar la recuperación de las comunidades.

La integración de EDENORTE en esta mesa de trabajo también permite fortalecer la coordinación interinstitucional con otras entidades del Estado, facilitando que los trabajos de limpieza, asistencia social y reconstrucción de viviendas cuenten con el respaldo energético necesario para ejecutarse de manera eficiente.

Con estas acciones, EDENORTE Dominicana reiteró su compromiso de mantenerse presente donde más se necesita, trabajando junto al Poder Ejecutivo para impulsar la recuperación, la resiliencia y el desarrollo de las comunidades afectadas en Puerto Plata.