EDENORTE devuelve la energía en Mao en menos de cinco horas tras devastador tornado

Bartolo García

Mao, Valverde. – En un tiempo récord de menos de cinco horas, brigadas de EDENORTE Dominicana lograron restablecer completamente el servicio eléctrico en Mao, luego de que un violento tornado afectara la tarde del sábado gran parte del municipio.

El inusual fenómeno atmosférico sorprendió a residentes y autoridades, provocando daños severos en la infraestructura eléctrica y dejando sin energía a miles de usuarios.

De acuerdo con reportes locales, el tornado arrancó árboles, derrumbó postes, lanzó objetos contra las redes y ocasionó la caída de cables y transformadores en varias zonas.

EDENORTE informó que, tan pronto se recibieron los primeros reportes de emergencia, se activó un operativo de respuesta inmediata con el despliegue de numerosas brigadas técnicas.

La empresa destacó que los trabajos se realizaron bajo condiciones complejas debido a la destrucción provocada por los fuertes vientos que dejaron completamente a oscuras importantes sectores de Mao.

En el circuito MAON101BAT (ITC-Bello Atardecer), uno de los más afectados, 9,759 clientes quedaron sin energía por alrededor de una hora y 30 minutos, mientras se inspeccionaban los daños y se restablecía el servicio por etapas.

Asimismo, en el circuito MAON103 (Circuito 3 de Mao), otros 9,907 usuarios resultaron impactados por la avería provocada por el fenómeno climático.

Entre las zonas sin servicio se encontraron sectores como el centro del municipio, Sibila, Los Cayucos, Las Trescientas, Residencial Laudin, Bello Atardecer, Los Corbanos y Pueblo de Dios.

De los sectores más afectados se reportaron daños significativos en Motocross, Villa Olímpica, San Antonio y María Auxiliadora, donde se concentraron los mayores esfuerzos de recuperación.

La empresa señaló que el restablecimiento rápido fue posible gracias a la coordinación de los equipos técnicos distribuidos estratégicamente en puntos críticos de la red.

“La energía volvió rápidamente a Mao”, expresó la entidad eléctrica en un comunicado, al resaltar la entrega del personal que trabajó sin descanso para garantizar la normalidad del servicio.

EDENORTE también agradeció el apoyo de la comunidad y de otras instituciones que colaboraron en el manejo de la emergencia y en la pronta movilización de los recursos necesarios.

El hecho ha generado reconocimiento por parte de los residentes, quienes resaltaron la rápida respuesta tras un evento meteorológico “sin precedentes” en la zona.

Las autoridades continúan evaluando los daños totales que dejó el fenómeno, mientras EDENORTE se mantiene en monitoreo para asegurar la estabilidad del servicio y prevenir incidentes posteriores.