Eddy Alcántara agradece el amplio respaldo internacional en su gestión al frente de la ICPEN

Punta Cana, La Altagracia. – El presidente de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley al Consumidor (ICPEN), Eddy Alcántara, agradeció el amplio respaldo recibido por parte de los países miembros de ese organismo internacional a las iniciativas y propuestas desarrolladas durante su gestión 2025-2026, resaltando que muchas de ellas ya han sido adoptadas e implementadas en distintas naciones.

Al dejar inaugurada la asamblea anual de la ICPEN, que se celebra en la República Dominicana del 1 al 4 de junio, Alcántara expresó su satisfacción por el apoyo brindado por las delegaciones participantes en este importante encuentro internacional, donde expertos y autoridades analizan experiencias, estrategias y nuevas tendencias relacionadas con la defensa y protección de los derechos de los consumidores a nivel global.

El también director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) presentó un balance de su gestión al frente del organismo internacional, subrayando los avances alcanzados en el fortalecimiento de prácticas comerciales justas, mecanismos de protección y acciones dirigidas a garantizar los derechos de millones de consumidores.

Alcántara valoró especialmente el respaldo recibido de representantes de los cinco continentes, quienes apoyaron las iniciativas promovidas por su administración y reconocieron el impacto positivo de las mismas en diversos países del mundo.

Asimismo, destacó que la República Dominicana, pese a ser una nación pequeña en territorio, ha logrado posicionarse como una referencia internacional en materia de protección al consumidor.

“Nuestro país ha demostrado que con visión, compromiso y voluntad se pueden impulsar políticas que trascienden fronteras y contribuyen significativamente al bienestar colectivo y a la defensa efectiva de los consumidores”, expresó.

En el acto de apertura, en el que estaban presentes delegaciones de más de 50 países, el funcionario dijo que para la República Dominicana “ha sido un orgullo absoluto y un privilegio histórico encabezar el organismo de protección al consumidor más importante de todo el mundo”.

“A lo largo de este año, hemos avanzado con pasos firmes, enfrentando desafíos globales y alcanzando hitos significativos”, agregó Alcántara.

Es nuestro más sincero deseo -prosiguió diciendo-, que los resultados, las estrategias y las mejores prácticas que hemos consolidado durante esta presidencia sean de profundo provecho para cada uno de los países miembros de la ICPEN.

Países respaldan propuestas dominicanas

Durante la actividad, Alcántara informó que los temas y planteamientos debatidos en República Dominicana durante los meses de septiembre y octubre del pasado año fueron acogidos por unanimidad por los países miembros del organismo.

Recordó además que las iniciativas surgidas desde el país fueron ampliamente discutidas en las distintas comisiones de la ICPEN, logrando consenso y convirtiéndose en propuestas de alcance internacional para fortalecer la protección de los derechos de los consumidores.

En la conferencia de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley al Consumidor participan delegaciones de países de Europa, entre ellos Alemania, Italia, España, Suecia, Reino Unido, Bulgaria, Georgia y Kosovo, así como naciones de Asia y Oceanía entre las que figuran Japón, República de Corea, Australia y Papúa Nueva Guinea.

También representantes de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Malawi y Zambia, junto a países de América Latina y el Caribe como Argentina, Paraguay, Perú, Panamá, Barbados, Aruba, El Salvador, Honduras, entre otros.