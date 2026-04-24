Economía dominicana acelera su ritmo y crece 5.1 % en marzo de 2026

Bartolo García

Santo Domingo.– La economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.1 % durante marzo de 2026, alcanzando el mayor ritmo de expansión de los últimos once meses, de acuerdo con las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicadas por el Banco Central.

Con este resultado, el crecimiento promedio acumulado del primer trimestre del año se ubicó en 4.1 %, reflejando un desempeño positivo en sectores clave que continúan impulsando la actividad productiva nacional pese al desafiante entorno internacional.

Entre las actividades con mayor crecimiento en su valor agregado real se destacaron construcción y hoteles, bares y restaurantes, ambas con un 8.0 %, así como manufactura de zonas francas con 7.8 % e intermediación financiera, seguros y actividades conexas con 7.0 %.

También mostraron resultados favorables sectores como transporte y almacenamiento con 7.6 %, salud con 6.4 %, comercio con 5.1 %, manufactura local con 3.9 % y agropecuaria con un crecimiento de 2.4 %.

El sector construcción fue uno de los principales motores del crecimiento, impulsado por una mayor inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos. A esto se suma la reducción de las tasas de interés activas, lo que ha facilitado el acceso al crédito y dinamizado aún más esta actividad.

En cuanto a la manufactura de zonas francas, su expansión de 7.8 % estuvo respaldada por el aumento de las exportaciones bajo este régimen, que crecieron 8.0 % en marzo. Asimismo, la minería mostró una variación positiva de 4.3 %, impulsada por mayores volúmenes de extracción de oro, plata, arena y grava.

El sector turismo también mantuvo un fuerte dinamismo, con hoteles, bares y restaurantes creciendo 8.0 %, gracias al incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea. Marzo marcó un récord histórico al superar por primera vez los 900 mil turistas en un solo mes.

De manera acumulada, en los primeros tres meses de 2026 el país recibió 2,603,645 turistas a través de sus aeropuertos, lo que representa un crecimiento de 12.2 % en comparación con el mismo período de 2025, fortaleciendo aún más el peso del turismo en la economía nacional.

Por su parte, el Banco Central destacó que continuará monitoreando de cerca el comportamiento económico frente a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre internacional, manteniendo una política monetaria orientada a preservar la estabilidad de precios y garantizar la estabilidad macroeconómica del país.