DxC intensifica recorridos provinciales para fortalecer su estructura nacional

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El partido Dominicanos por el Cambio (DxC) continúa con su estrategia de acercamiento a las bases y de consolidación de su estructura organizativa mediante encuentros provinciales en todo el país.

La Secretaría Nacional de Organización encabeza estos recorridos, pasando revista a los avances logrados y evaluando el desempeño de las diferentes estructuras locales en cada demarcación.

Durante este fin de semana, la agenda incluyó reuniones de trabajo en las provincias Barahona, Elías Piña y Pedernales, donde participaron presidentes provinciales, municipales y de distritos, en un ejercicio de integración institucional.

En cada parada se agotó un amplio programa que buscó afianzar la militancia activa y ofrecer lineamientos claros para el crecimiento del partido, que mantiene como meta convertirse en una de las principales fuerzas políticas del país.

Los dirigentes resaltaron la importancia de mantener un trabajo continuo en el área de organización, señalando que los resultados tangibles ya se observan en las consultas internas y en el posicionamiento progresivo de DxC en el escenario político nacional.

El partido, identificado con los colores amarillo, azul y rojo, asegura que abre sus puertas al crecimiento y a la inclusión de nuevos militantes, con miras a fortalecer su base y consolidar su liderazgo.

Durante las reuniones, se reiteró la necesidad de mantener un enfoque en la transparencia, la disciplina y la formación política de los cuadros locales, elementos considerados esenciales para alcanzar los objetivos planteados.

Los dirigentes nacionales también destacaron la importancia del trabajo en equipo y de la integración de las diferentes estructuras, recordando que el crecimiento del partido depende de la coordinación y la unidad.

“El futuro es promisorio, tenemos las herramientas y un líder honesto, serio y trabajador, ese es Eduardo Estrella”, expresó el titular de la Secretaría Nacional de Organización durante su intervención, recibiendo el respaldo de los presentes.

La figura de Estrella fue resaltada como un eje central de credibilidad y liderazgo, atributos que el partido considera fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía y continuar ganando espacios en la política nacional.

El recorrido por estas provincias del sur se suma a los realizados en otras regiones del país, donde DxC ha puesto especial énfasis en escuchar a sus militantes, reforzar la comunicación interna y proyectar una visión de futuro compartido.

De acuerdo con la Secretaría, estas jornadas continuarán de manera sistemática hasta abarcar las 32 provincias, garantizando que cada territorio reciba el acompañamiento necesario para fortalecer su desempeño organizativo.

Con esta dinámica de trabajo, Dominicanos por el Cambio busca consolidar una estructura sólida que le permita competir en igualdad de condiciones con los principales partidos del sistema político dominicano.

La dirigencia reiteró que el compromiso de DxC es continuar en contacto permanente con las bases, entendiendo que son la esencia y el motor de cualquier proyecto político que aspire a ser mayoritario.

#eljacaguero #DxC #PoliticaRD #EduardoEstrella