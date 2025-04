Don Moña featuring Fulanito promocion en La Republica Dominicana- Entevista contigo?

Asunto: Entrevista/ Musical con Don Moña y Fulanito- “Loca con mi Mambo”

Tengo a los merengueros Dominicanos Don Moña y Fulanito disponible para entrevistas. Ellos estaran en la Republica Dominicana del lunes, 28 de abril al jueves, 1 de mayo. Nos encantaria poder tenerlo contigo para entrevista/ musical, son super divertido y el tema esta bueno, adjunto la info, video y tema, gracias!

Tema de Promocion:

https://youtu.be/Wukwi6EP3Ps?si=9yvZT9pBdlYqzOru

Info de Don Moña:

Raymond Aponte, nacido el 21 de noviembre en la ciudad de Nueva York, es hijo de padres dominicanos y creció rodeado de música en su hogar. Desde temprana edad, mostró un interés natural por la música, pero no fue hasta su adolescencia que comenzó a desarrollar su talento artístico.

Durante su etapa en la escuela secundaria en Union City, Nueva Jersey, conoció a amigos apasionados por el merengue, un género que gozaba de gran popularidad en los años 90, especialmente en Nueva York. Juntos formaron una banda local llamada “Los Callejeros del Merengue”, presentándose en restaurantes de la zona y en eventos escolares, donde rápidamente se ganaron el reconocimiento del público. Sin embargo, Raymond buscaba un grupo que le permitiera ampliar sus habilidades artísticas, lo que lo llevó a unirse a El GQ del Merengue, liderado por July July, donde destacó como parte del movimiento musical del área triestatal.

Después de tres años con El GQ del Merengue, Raymond decidió dar un paso más en su carrera y audicionó para el grupo Mambo Nuevo, liderado por Miguel Bautista, conocido como Miguelín, hermano de Raúl Acosta, creador de Oro Sólido. Su ingreso a Mambo Nuevo marcó un punto de inflexión en su carrera. Con el éxito del tema “Gozadera”, Raymond participó en una gira por Estados Unidos, consolidando su pasión y compromiso con el merengue.

Su talento no pasó desapercibido para Raúl Acosta, quien lo invitó a unirse a Oro Sólido, una agrupación icónica donde permaneció por 19 años. Durante este tiempo, Raymond tuvo la oportunidad de recorrer Estados Unidos, América Latina y Europa, acumulando una valiosa experiencia y dejando su huella en la industria musical.

Después de casi dos décadas con Oro Sólido, Raymond decidió emprender un proyecto musical propio, adoptando el nombre artístico de Don Moña. Bajo la dirección del reconocido productor Mangione Pikete Molina y con el apoyo de colegas como Miguelín, Nasty Max, Raúl Rivera Correcamino y Wilson TamboraKiller, lanzó en 2019 su primer sencillo promocional, “Puesto pa’ Ti”, un merengue moderno que invita al baile y ya suena en plataformas digitales y discotecas.

Don Moña continuó su camino con el lanzamiento de dos nuevos sencillos: “Fiesta Merengue”, una canción vibrante que celebra la esencia festiva del género, y “Lo que te Gusta”, un homenaje al legendario Caballo Mayor, Johnny Ventura, destacando su influencia y legado en la música tropical. Ambas canciones han sido bien recibidas, consolidando a Don Moña como un defensor de la tradición y la innovación en el merengue.

En 2025, Don Moña presentó “Loca Con Mi Mambo”, una canción de su autoría en colaboración con el legendario grupo Fulanito, incluyendo a DoseRock. Este tema combina el merengue tradicional con elementos modernos del mambo y el estilo urbano característico de Fulanito, marcando otro hito en su carrera. La canción ha sido aclamada por su energía contagiosa y su capacidad para conectar generaciones de amantes de la música tropical.

Cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones, Don Moña responde con entusiasmo: “Quiero que mi música haga bailar al mundo entero y lleve alegría a las almas. Deseo crear canciones que no solo sean para bailar, sino también para disfrutar en familia, conectando con todos los que aman el merengue.”

Con estos lanzamientos y un equipo comprometido de colaboradores, Don Moña reafirma su compromiso de llevar el merengue a nuevas alturas, fusionando tradición y modernidad para llegar a todos los rincones del mundo.

Sobre Fulanito:

Desde que Rafael Vargas, también conocido como DOSE, alias FULANITO, presentó su primer éxito internacional “Do What You Want” en 1989, ha estado haciendo exactamente eso con su música y letras. Creció en Washington Heights, en la ciudad de Nueva York, donde DOSE fue influenciado por toda la gran música y cultura que ofrecían los años 80.

Siendo adolescente en un hogar y vecindario dominicano, el merengue, la salsa y las baladas en español eran los sonidos que dominaban tanto en casa como en las reuniones familiares. Aunque en ese entonces no mostraba mucho interés por los ritmos latinos, toda esa música que escuchaban y bailaban su madre, tías y tíos jugaría un papel fundamental en su carrera más adelante. Sin embargo, los sonidos que realmente disfrutaba y escuchaba en su boom box y walkman eran los ritmos urbanos del Freestyle, House y Hip hop. Artistas como Run DMC, L.L. Cool J, Eric B and Rakim, Mantronix y Boogie Down Productions fueron sus grandes influencias.

A lo largo de sus más de 20 años en la industria musical, Rafael ha disfrutado fusionando todos los géneros musicales con los que creció, haciendo de esa mezcla un estilo propio. En 1990, se unió al DJ y remezclador Roger Pauletta y al CEO de Cutting Records, Aldo Marin, para formar el grupo 2 In A Room. Juntos crearon un innovador álbum de Dance Hip hop que incluyó éxitos como “Do What You Want”, “She Got Me Going Crazy” y “Wiggle It (just a little bit)”, entre otros. “Wiggle It” alcanzó el puesto #1 en los listados de música dance de Billboard y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de 1990, logrando certificaciones de Platino y Oro en EE.UU. y en muchos otros países del mundo.

En 1994, bajo el nombre de 2 In A Room, DOSE se unió al poderoso dúo de productores Danny y Victor Vargas (famosos por “Wepaman”) y a un amigo del colegio, Elvin Ovalles (Floodlight), y juntos crearon el éxito internacional de Latin Hip House “El Trago”, parte del álbum World Party.

Para 1995, Rafael formó una nueva alianza con el productor e ingeniero del Bronx, Winston Rosa, y juntos crearon el grupo 740 Boyz. De esa colaboración nació el clásico dance “Shimmy Shake”, certificado Oro a nivel mundial, el cual fue brillantemente remezclado por el legendario Mixmaster Constantino Padovano. Este tema los llevó a realizar múltiples presentaciones en vivo ante audiencias de Rusia, Europa, África y México, que no paraban de bailar al ritmo contagioso de sus canciones.