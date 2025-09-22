Dominicanos valoran de positivo juego baloncesto entre equipos RD en NJ; Bameso derrotó a Mauricio Báez

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5cIkiCoWt8U

Por Ramón Mercedes

NUEVA JERSEY.- Dominicanos amantes del baloncesto, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos, valoraron de positivo el primer e histórico encuentro en territorio estadounidense entre los equipos iconos de este deporte en dominicana, Bameso y Mauricio Báez, efectuado el pasado sábado en el Prudential Center-Newark.

El club Bameso derrotó al Mauricio Báez 102-92 en el partido de apertura del TBS Distrito 2025 disputado en la Arena de la NBA. El certamen está dedicado al inmortal del deporte dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Al gran evento asistió un poco más de 10 mil personas, procedentes de Nueva York, Pensilvania, Connecticut y el propio estado Jardín. El ministro de Deportes de la RD, Kelvin Cruz, realizó el saque de honor ante los cónsules quisqueyanos en NY, NJ y Toronto, Jesús -Chú- Vásquez, José -Bertico- Santana y Lucido de los Santos, este último oriundo de este estado.

Asimismo, de Garibaldy Bautista, presidente del COD; José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; el coronel P.N., Diego Pesqueira, presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina).

También, Rafael Uribe, presidente de Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Ydanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte (DOT-NY), y José -Grillo- Vargas; entre otras personalidades.

Un video recoge las opiniones de estos connotados dominicanos, al igual que los jóvenes Emil Flores y Rahyam Mercedes.

El ministro Cruz destacó la importancia de este tipo de actividades que fortalecen la identidad, cultura y el deporte dominicano más allá de nuestras fronteras.

«Este partido es una muestra de cómo el deporte trasciende fronteras, une a nuestra diáspora y reafirma el orgullo de ser dominicanos». «Desde el Ministerio de Deportes seguiremos respaldando estas iniciativas que colocan al país en lo más alto en escenarios internacionales», expresó.

El juego constituyó una verdadera fiesta deportiva y cultural, donde la comunidad dominicana se hizo sentir con entusiasmo, demostrando que el baloncesto es parte esencial de nuestra identidad, junto al béisbol, el merengue y la bachata, especificaron varios quisqueyanos.

Muchos de los presentes reconocieron la capacidad de organización del emblemático dirigente deportivo, tanto en NY como en RD, Roberto Rojas, quien estuvo a cargo la organización a lo largo de varios meses para que este encuentro fuera una realidad; aunque los que tuvieron a cargo la logística el día de intercambio lucieron muy mal, cometiendo desaciertos en perjuicio de personalidades y miembros de la prensa.

Los artistas invitados fueron EL Lápiz Consiente, DJ Adony, y el dueto cristiano Tercer Cielo, entre otros. Los presentadores: Hony Estrella y Albert Mena. Voz en off: Gabriel Balcácer.