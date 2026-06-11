Dominicanos NYC reconocen del congresista Espaillat estar siempre presente con la comunidad

Por Ramón Mercedes.

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan y El Bronx manifestaron reconocer que el congresista Adriano Espaillat, D-13, a lo largo de su trayectoria en el servicio público, ha mantenido una constante de estar al lado de las comunidades cuando más lo han necesitado.

Espaillat ha combinado la acción legislativa con la organización comunitaria y la prestación directa de servicios.

Cuando miles de residentes del Alto Manhattan enfrentaban una ola de desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones precarias de vivienda, encabezó el movimiento “Nos Quedamos”, iniciativa que movilizó a inquilinos, líderes comunitarios, sindicatos y organizaciones de vivienda para enfrentar a propietarios negligentes y denunciar prácticas abusivas.

El proyecto surgió en respuesta a una cifra récord de 19,000 órdenes de desalojo en la comunidad, mientras Espaillat lideraba marchas, denunciaba a grandes propietarios y organizaba a los residentes para defender su derecho a permanecer en sus hogares.

Pero su compromiso no se limitó a la protesta; cuando los inquilinos necesitaban representación legal para defenderse en los tribunales, el congresista impulsó la creación de la Clínica de Asistencia Legal para Inquilinos, ofreciendo servicios gratuitos a familias que carecían de recursos para contratar abogados.

La iniciativa formó parte de un esfuerzo más amplio para proteger a las comunidades de Washington Heights, Inwood y Marble Hill.

Desde su llegada al Congreso, ha denunciado las políticas de detención masiva implementadas por ICE y ha demandado su abolición.

En 2018, fue uno de los impulsores de una iniciativa legislativa para poner fin a los abusos asociados a ICE, argumentando que la agencia se había apartado de su misión original y estaba sembrando temor en las comunidades inmigrantes.

Más recientemente, Espaillat ha encabezado esfuerzos de supervisión de centros de detención de inmigrantes en NY y Nueva Jersey, denunciando condiciones que considera inhumanas.

Ha participado en visitas de inspección, demandas judiciales y acciones de fiscalización para garantizar que los detenidos reciban trato digno y que el Congreso pueda ejercer su función de supervisión; también ha exigido la cancelación de contratos para alojar inmigrantes en instalaciones federales donde se han reportado condiciones preocupantes.

Tras la tragedia del Vuelo 587 de AA, que golpeó a la comunidad dominicana, Espaillat apoyó a las familias afectadas y creó una beca educativa para hijos y familiares de las víctimas.

Durante la pandemia del COVID-19, cuando el Alto Manhattan y El Bronx se encontraban entre las comunidades más golpeadas de la ciudad, Espaillat se convirtió en uno de los principales promotores de los esfuerzos para garantizar un acceso equitativo a las vacunas.

Impulsó la apertura y expansión de centros de vacunación en su distrito, respaldó la creación del gran centro de vacunación del Armory y promovió una línea telefónica bilingüe para ayudar a residentes mayores y familias de bajos recursos a obtener citas para vacunarse.

Participó en jornadas de distribución de alimentos, promovió recursos de emergencia para familias afectadas y mantuvo contacto permanente con organizaciones comunitarias para llevar ayuda a quienes habían perdido ingresos o enfrentaban inseguridad alimentaria.

Mientras miles de familias luchaban por superar la crisis sanitaria y económica, él utilizó su posición para canalizar recursos y coordinar esfuerzos de asistencia en los vecindarios más vulnerables.

Espaillat ha mantenido una presencia constante en el terreno. Hoy, sus oficinas atienden gratuitamente a miles de residentes cada año en asuntos de vivienda, inmigración, beneficios federales, seguridad social, pasaportes, ayudas para pequeños negocios, veteranos y acceso a programas gubernamentales.

Entre los que reconocen su titánica labor a favor de las comunidades que representa en su distrito figuran: Manuel Mata, Andrés Manzueta, Carlos M. Alcántara, Sofía Hernández, Leandra Ortiz, Marisol de los Santos, Mavel Contreras, Ana Manzueta, Mildred Salazar, Hansel Rivera, Hugo López, William del Orbe, Hipólito Suárez, Rodolfo Adames y Arthur Valiente, entre otros.