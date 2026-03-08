Dominicana aplasta a Países Bajos y mantiene paso perfecto en el Clásico Mundial

Bartolo García

Miami, Florida.– La selección de República Dominicana protagonizó una contundente exhibición ofensiva al derrotar por nocaut 12-1 a Países Bajos en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, en un partido disputado en el LoanDepot Park de Miami.

El conjunto dominicano mostró desde temprano su poder al bate y consolidó su segundo triunfo consecutivo en el torneo, manteniendo un arranque perfecto en la fase de grupos.

Juan Soto la desaparece y República Dominicana gana por KO ante Países Bajos. pic.twitter.com/ntfmgyWl1b — Pinceladas del Béisbol Mundial (@pinceladascmb) March 8, 2026

Los quisqueyanos tomaron ventaja en la primera entrada, cuando Vladimir Guerrero Jr. conectó un sencillo productor que permitió la anotación de Fernando Tatis Jr., abriendo el marcador 1-0.

En ese mismo episodio, la ofensiva dominicana amplió la ventaja con otra carrera anotada por Ketel Marte, colocando el juego 2-0 ante la algarabía de la fanaticada presente en el estadio.

Juan Soto #22 de la República Dominicana reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para cerrar el partido contra el Reino de los Países Bajos en el LoanDepot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (Foto de Carmen Mandato/Getty Images)

Países Bajos logró descontar en la segunda entrada gracias a un cuadrangular solitario de Didi Gregorius, que momentáneamente redujo la diferencia a 2-1.

Sin embargo, la respuesta dominicana llegó rápidamente en la tercera entrada, cuando Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras que amplió la ventaja a 4-1 y dio mayor tranquilidad a la novena caribeña.

La ofensiva quisqueyana volvió a explotar en la quinta entrada, donde un rally de seis carreras prácticamente sentenció el partido frente al equipo europeo.

En ese episodio destacaron los cuadrangulares de Junior Caminero y Austin Wells, que impulsaron varias carreras y desataron la fiesta ofensiva dominicana.

La ventaja siguió creciendo con un elevado de sacrificio que permitió otra anotación, colocando el marcador en una amplia diferencia que ya parecía irreversible para los neerlandeses.

El golpe final llegó en la séptima entrada, cuando Juan Soto conectó un jonrón de dos carreras al jardín central que sentenció el partido por la regla de carreras con marcador de 12-1.

Con esta victoria por nocaut, el equipo dirigido por Albert Pujols reafirma su poder ofensivo, acumulando múltiples jonrones en los primeros encuentros del torneo.

República Dominicana se mantiene así entre los equipos más dominantes del campeonato y continuará su camino en el Grupo D con la mirada puesta en avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial.

