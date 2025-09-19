Doce equipos buscan la gloria en el VII Nacional U8 de béisbol dedicado a Edwin Encarnación

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La emoción del béisbol infantil llega a su máxima expresión este domingo 21 de septiembre con la celebración de la semifinal y la gran final del VII Campeonato Nacional U8 de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), que tendrá lugar en el Estadio Rafael Amable Alvarado (Somlley) de la Base Aérea de San Isidro.

En esta edición, el torneo rinde homenaje al exjugador de Grandes Ligas Edwin Encarnación, miembro del equipo campeón invicto del Clásico Mundial de Béisbol 2013. A partir de ahora, la copa llevará su nombre de manera permanente como reconocimiento a su trayectoria y aporte al deporte nacional.

De los 48 equipos participantes en la fase inicial, solo 12 lograron avanzar y estarán disputando la oportunidad de alzar la Copa Edwin Encarnación, lo que garantiza un nivel competitivo alto entre las ligas infantiles del país.

Los clasificados fueron organizados en cuatro grupos de tres equipos. En el grupo 1 estarán Valverde, la Liga Alex Reyes (San Juan de la Maguana) y Peravia.

El grupo 2 lo integran El Seibo, Navarrete y Las Terrenas, mientras que en el grupo 3 quedaron La Romana, los Tigres del Licey y la Liga La Bruja de Puerto Plata.

En tanto, el grupo 4 estará conformado por Abeprosado, San Cristóbal y El Pozo de Cotuí, quienes completan la docena de equipos que buscarán el título nacional.

La jornada está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana, y contará con transmisión en vivo a través de los canales de YouTube Fedobe RD y Megadeportes RD, además de la retransmisión por VTV Canal 32, como parte del acuerdo de difusión entre Fedom y el Grupo de Medios Panorama.

El Nacional U8 forma parte de los eventos de desarrollo deportivo que organiza la federación, al igual que los torneos U6 y U10, enfocados en dar espacio a los más pequeños para que comiencen a dar sus primeros pasos en el béisbol organizado.

La Federación Dominicana de Béisbol destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer las bases del deporte, además de promover valores como la disciplina, la amistad y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

El homenaje a Edwin Encarnación, además de reconocer su carrera en Grandes Ligas, busca inspirar a los niños dominicanos a soñar en grande y a ver el béisbol como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Los organizadores aseguraron que el evento contará con la logística y seguridad necesarias para el disfrute de las familias que asistan a apoyar a los futuros talentos del béisbol nacional.

Con la celebración de este torneo, la Fedom reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la niñez dominicana y con la preservación del béisbol como la pasión que une a todo un país.

Este domingo, los fanáticos tendrán la oportunidad de presenciar no solo una competencia deportiva, sino también un festival de talento y entusiasmo infantil, donde se sembrarán las semillas de las próximas estrellas del béisbol dominicano.