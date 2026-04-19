DNCD captura en Moca a presunto cabecilla del narcotráfico buscado por múltiples delitos

Bartolo García

Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, apresaron en el municipio de Moca, provincia Espaillat, a uno de los hombres más buscados de la zona por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, homicidio y otros delitos.

El detenido fue identificado como Ismael Muñoz Lasala, señalado por las autoridades como uno de los principales distribuidores de sustancias narcóticas en varios barrios de ese municipio y presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a la venta de estupefacientes.

La captura se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Cristo Rey, sector Tierra Dura, distrito municipal El Higüerito, mediante la orden judicial número 598-1-2026-SAUT-0122, ejecutada por agentes antinarcóticos y fiscales actuantes.

Según el informe oficial, al notar la presencia de las autoridades, Muñoz Lasala intentó escapar por la parte trasera de la residencia, pero fue interceptado y arrestado mientras portaba un bulto tipo cartera con varias evidencias comprometedoras.

Durante la requisa, los agentes ocuparon tres porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 460 gramos, además de una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, varias cápsulas, un arma blanca tipo sevillana, un celular y dinero en efectivo.

También fueron incautados RD$2,565 pesos dominicanos y US$59 dólares estadounidenses, elementos que forman parte de las investigaciones que buscan desarticular la red criminal a la que presuntamente pertenecía el detenido.

Las autoridades informaron que contra Muñoz Lasala pesaban dos órdenes de arresto por distintos delitos, por lo que era buscado activamente desde hacía varios meses para responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.

Su arresto y posterior entrega al Ministerio Público de Moca forman parte del reforzamiento de las operaciones de búsqueda y captura de individuos vinculados al narcotráfico, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado que ejecutan las autoridades en todo el país.