Dirigente deportivo en NY valora dedicaran torneo softbol empresarial al ministro Deportes-RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El connotado empresario y dirigente deportivo, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, Roberto Rojas, valoró como positivo que le dedicaran el XV torneo de softbol empresarial de la provincia Sánchez Ramírez al ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Rojas, oriundo de dicha provincia y quien fuera director general de los recién celebrados juegos deportivos Juan Pablo Duarte en Estados Unidos, expresó que Cruz ha demostrado desde el ministerio que dirige, que es un hombre «para el deporte», «con el deporte», y «hacia el deporte».

Precisó que ha mantenido una estrecha relación con las diferentes disciplinas a nivel nacional, antes de ser funcionario gubernamental, y por eso la asociación de Softbol de dicha provincia lo ha homenajeado.

Rojas sostiene que ha demostrado entrega al deporte a sabiendas que el mismo es «mente sana en cuerpo sano», lo cual resalta la importancia de cuidar tanto la salud física como mental para lograr un bienestar integral.

En dicho torneo, iniciado el pasado día seis en el estadio 5 de octubre del club, participan 67 equipos con más de 1,300 softbolistas, compitiendo y compartiendo en un ambiente fraterno, fomentando la amistad y la familiaridad, explicó Favio de León Sánchez, presidente de la Asociación de Softbol.

Los domingos se jugará en los estadios de la provincia, desde las 9:00 de la mañana, en Fantino; La Cueva; Platanal; Chacuey; Quita Sueño; Maguana y Zambrana.

Al acto inaugural asistieron Garibaldy Bautista, presidente de la Federación Dominicana de Softbol (FEDOSA), Luis Mejía Oviedo (Luisín), miembro de las comisiones de Mujeres en el Deporte y de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte del Comité Olímpico Internacional (COI); asimismo, autoridades civiles y militares de la ciudad.