Nacionales

Dirección General de Minería destaca su participación en la Feria Internacional del Libro 2025 promoviendo una minería responsable y educativa

El JacagueroPor 2 Mins Read
IMAGEN DE FERIA DEL LIBRO 2025

Santo Domingo, R.D. – Durante las dos semanas de celebración de la XXVII FILSD 2025, en homenaje al historiador Frank Moya Pons, la Dirección General de Minería formó parte del stand sectorial del Ministerio de Energía y Minas, donde desarrolló una activa participación enfocada en promover la minería responsable y fortalecer la educación minera en la República Dominicana.

La presencia de nuestra institución en este importante evento cultural tuvo como objetivo acercar a la ciudadanía al conocimiento del sector minero, mostrando cómo la minería, cuando se realiza de manera técnica, sostenible y transparente, aporta significativamente al desarrollo económico y social del país.

A través de charlas, paneles y materiales informativos, el equipo técnico y de comunicación de la institución compartió con cientos de visitantes entre ellos estudiantes, docentes y público general, generando espacios de aprendizajes sobre los procesos de extracción, el cuidado del medio ambiente y la importancia del aprovechamiento consciente de los recursos naturales.

“Nuestra participación en la Feria Internacional del Libro reafirma nuestro compromiso con una minería transparente, sostenible y alineada con los valores de la educación. Creemos firmemente que el conocimiento es la base para entender la importancia del sector minero en la construcción de un futuro más próspero y sensato para el país”, expresó Rolando Muñoz Mejía, director general de Minería.

Con esta iniciativa, nuestra institución, reafirma su misión de educar, informar y sensibilizar a la sociedad sobre el rol estratégico que desempeña la minería en el desarrollo nacional, impulsando una gestión basada en la transparencia, la innovación y la responsabilidad social.

Avatar photo

