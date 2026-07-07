Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol constituye su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo

SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia administrativa y consolidar los valores éticos en la gestión pública, la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol realizó la elección de los miembros que conformarán su Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).

Esta iniciativa se alinea estrechamente con la política de fortalecimiento institucional y los valores éticos que promueven el presidente Luis Abinader y la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Al destacar la relevancia de este proceso, el Comisionado Junior Noboa subrayó que el deporte no solo debe ser ejemplo de disciplina en el campo de juego, sino también en el ámbito administrativo.

“Para nuestra institución, la transparencia no es una opción, sino un compromiso irrenunciable. Con la conformación de esta Comisión, estamos dando un paso trascendental para fortalecer nuestra institucionalidad y garantizar que cada acción que realicemos desde esta Dirección esté estrictamente apegada a los principios de integridad y moralidad que encabeza nuestro presidente Luis Abinader y que la doctora Milagros Ortiz Bosch promueve con tanto énfasis en todo el sistema estatal”, expresó Noboa.

La actividad, realizada en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, marca un hito en el compromiso de esta dependencia con los lineamientos de buen gobierno impulsados por el presidente Luis Abinader. La organización del proceso estuvo a cargo del Departamento de Libre Acceso a la Información, bajo la coordinación de Randy Cadete Sánchez.

El proceso de elección contó con una comisión electoral presidida por Yudelka Calderón, directora de Recursos Humanos, e integrada por Ángel Sánchez (Planificación), Randy Cadete (Libre Acceso), Pedro Sánchez (Tecnología) y Carlos Solano (Jurídica), quienes garantizaron un proceso democrático y transparente.

Los nuevos integrantes de la CIGCN, elegidos por sus respectivos grupos ocupacionales, son: