Diomary La Mala lleva el talento dominicano al escenario del Festival Mundial del Bolero

Bartolo García

CIUDAD DE MÉXICO.– La cantante dominicana Diomary La Mala tuvo una destacada participación en el Festival Mundial del Bolero, uno de los encuentros internacionales dedicados a este género musical, producido y dirigido por el reconocido maestro mexicano Rodrigo de la Cadena.

La presentación se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, emblemático escenario cultural de México que acogió a intérpretes y músicos procedentes de diferentes países. La participación de la artista permitió llevar una representación de la música y la identidad dominicana ante el público mexicano.

Como artista Marca País República Dominicana, Diomary subió al escenario interpretando “Mi pesar”, composición del dominicano Rafael Landestoy “Bullumba”, canción que alcanzó una importante difusión en México a través de la interpretación de la reconocida cantante Toña La Negra.

La presencia de Diomary en el festival adquiere especial relevancia por tratarse de un encuentro que reúne exponentes del bolero de distintas partes del mundo, reivindicando uno de los géneros musicales de mayor tradición en Iberoamérica. La edición contó con representaciones de países como Cuba, Argentina, Italia y Japón, entre otros.

Entre los participantes también figuraron Jony Álvarez, quien representó a Argentina con “Sabor a Nada”, de Palito Ortega, y la artista dominico-italiana Elizabeth Román, quien interpretó “La Hiedra/L’Edera”, del compositor Vincenzo D’Acquisto. Diomary compartió así escenario con voces de diferentes culturas unidas por la tradición del bolero.

La interpretación de Diomary La Mala estuvo caracterizada por la intensidad y fuerza escénica que han marcado su trayectoria artística, combinando música y dramatización para establecer una conexión emocional con el público. En México cuenta con la representación artística y producción de Esau A. Lara, nieto del compositor Agustín Lara, además del respaldo de la Embajada Dominicana y del embajador Juan Bolívar Díaz.

Con su participación en el Festival Mundial del Bolero, Diomary La Mala continúa ampliando su presencia internacional y proyectando la música dominicana fuera del país. Su presentación en México se suma a los escenarios internacionales conquistados por la artista, reafirmando su apuesta por llevar su identidad y raíces culturales como parte fundamental de su propuesta musical.