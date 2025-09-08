DIDA localiza más de RD$100 millones disponibles en las AFP para familiares de fallecidos

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció que ha identificado más de RD$100 millones pertenecientes a 10,853 familiares de fallecidos, cuyos recursos permanecen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Elías Báez, director de la DIDA, informó que la institución ofreció 23,015 asistencias en una sola semana, superando ampliamente la demanda habitual de servicios diarios, gracias al incremento de solicitudes vinculadas a fondos de pensiones y beneficios por sobrevivencia.

El funcionario recordó que, según datos de la Superintendencia de Pensiones, aún existen más de 117,000 cuentas de personas fallecidas con más de RD$8,000 millones acumulados en las AFP, recursos que están disponibles para sus herederos.

Báez explicó que en los últimos días el 80% de las consultas recibidas por la institución han estado relacionadas con el seguro de pensiones y beneficios por sobrevivencia.

De estas consultas, 4,163 correspondieron a familiares de afiliados fallecidos, quienes recibieron información sobre la AFP a la que pertenecían y los aportes acumulados.

Asimismo, se brindaron 2,606 asesorías a trabajadores que buscaban conocer su AFP y los requisitos para retirar sus aportes, de los cuales la mitad eran mayores de 60 años.

Otras 871 personas solicitaron orientación sobre el proceso de pensión de sobrevivencia y la documentación requerida para iniciar los trámites en las administradoras de fondos.

El 20% restante de las atenciones estuvo vinculado a otros servicios, como corrección de datos en el sistema, constancias de afiliación y asistencia legal en casos de reclamaciones.

El director de la DIDA precisó que los fondos localizados para los familiares de fallecidos generan además rentabilidad anual, por lo que las sumas a retirar podrían ser mayores al monto originalmente acumulado.

La institución reiteró el llamado a los familiares de afiliados fallecidos desde 2003 hasta 2025 a investigar sobre posibles fondos disponibles, contactando a la DIDA mediante el teléfono gratuito 809-472-1900, disponible las 24 horas, el chat en línea en www.dida.gob.do, los correos [email protected] y [email protected], así como en redes sociales @Didardo.

También se invita a los ciudadanos a acudir a cualquiera de las 16 oficinas a nivel nacional y seis puntos GOB donde se ofrece orientación y acompañamiento gratuito.

Báez hizo un llamado especial a las personas mayores de 60 años que hayan cotizado en alguna AFP a verificar si poseen beneficios o fondos acumulados, recordando que la DIDA ofrece asesoría integral en estos casos.

La DIDA recordó que, además de esta labor, ofrece 14 servicios gratuitos relacionados con el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que incluyen solicitudes de constancias, cartas de no cobertura, historial de aportes, certificaciones con fines judiciales o consulares, corrección de datos, asignación de números de seguridad social y capacitaciones.

Con este esfuerzo, la DIDA reafirma su misión de informar, orientar y defender los derechos de los afiliados, contribuyendo a que miles de familias accedan a recursos legítimos que permanecen en las arcas del sistema de pensiones.

