Desde Uruguay, director de la ONDA llama a artistas visuales de RD a defender sus derechos

Jose Rubén Gonell Cosme exhorta a creadores a asumir control de su propiedad intelectual

Punta del Este, Uruguay. — El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) de la República Dominicana, José Rubén Gonell Cosme, exhortó a los artistas visuales y plásticos asumir un rol más activo en la gestión y defensa de sus derechos de autor, como vía esencial para garantizar la sostenibilidad de su trabajo creativo.

La intervención de Gonell Cosme tuvo lugar durante una de las sesiones de la Conferencia Regional sobre el Derecho de Participación del Artista, organizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un espacio que reunió a autoridades culturales, expertos jurídicos y representantes del sector artístico de toda América Latina en el Enjoy Punta del Este Casino & Resort.

El titular de la ONDA fue enfático al señalar que, aunque los marcos legales existen y ofrecen herramientas sólidas para la protección de las obras, su efectividad depende en gran medida del interés real de los propios autores.

“Las leyes están; ahora nos corresponde hacerlas cumplir y exigir que se respeten”, afirmó, dejando claro que el derecho de autor no se activa por sí solo, sino que requiere conciencia y acción, expuso Gonell Cosme ante las delegaciones de países de América Latina y el Caribe.

En ese contexto, explicó que desde el inicio de su gestión en 2020, uno de los principales objetivos ha sido educar a la población dominicana sobre el valor del derecho de autor, no solo como un concepto jurídico, sino como un instrumento de dignificación del oficio artístico. Como parte de ese esfuerzo, la ONDA ha recorrido el país en dos ocasiones, llevando orientación directa a comunidades creativas, universidades y usuarios en diversos espacios culturales.

Ese trabajo, aseguró, ha comenzado a rendir frutos. Hoy, cada vez más artistas se reconocen como profesionales que generan valor económico y cultural y que, por tanto, merecen una compensación justa por el uso y la explotación de sus obras.

El desafío pendiente de los artistas plásticos

Gonell Cosme puso especial atención en la realidad de los artistas plásticos y visuales, un sector que según indicó, históricamente ha mostrado menor interés o conocimiento sobre figuras como el derecho de participación en la reventa de obras. Esta falta de información ha provocado que muchos creadores —o sus herederos— pierdan ingresos legítimos derivados del valor creciente de sus piezas en el mercado.

“Usted puede hacer una obra y vivir de ella toda la vida”, subrayó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de delegar la gestión de derechos en terceros sin la debida preparación o compromiso. En ese sentido, citó casos de familias de reconocidos artistas dominicanos que recientemente han comenzado a reclamar derechos que les corresponden desde hace décadas.

Avances en la gestión colectiva

Otro punto relevante de la intervención fue el reconocimiento al crecimiento y fortalecimiento de las sociedades de gestión colectiva en la República Dominicana, las cuales hoy se posicionan entre las más eficientes de América Latina. Este avance, sostuvo, demuestra que cuando el Estado, los creadores y las entidades de gestión trabajan alineados, los resultados son tangibles.

Lejos de asumir una postura confrontativa, Gonell Cosme reiteró que la ONDA actúa como aliada estratégica de los artistas, acompañando sus procesos y promoviendo mecanismos que aseguren que la creatividad sea protegida y justamente remunerada.

Agradeció a la OMPI por impulsar espacios de diálogo, guías técnicas y foros regionales que evidencian que la defensa del derecho de autor es un desafío compartido a nivel global. Asimismo, reafirmó el compromiso de la República Dominicana con la implementación de herramientas como la copia privada, como parte de una política cultural orientada a fortalecer todo el ecosistema creativo.

La conferencia cuenta con un panel de expositores de alto nivel técnico y político, encabezado por autoridades como José Carlos Mahía (ministro de Educación y Cultura de Uruguay), Sylvie Forbin (directora general adjunta de la OMPI) y Gadi Oron (secretario general de la CISAC). El rigor académico está representado por el profesor Sam Ricketson, mientras que la perspectiva operativa regional es aportada por directores de oficinas de propiedad intelectual de países como Colombia, Argentina, México, Chile y Perú.

Asimismo, la participación de gestores de sociedades internacionales como Javier Gutiérrez Vicén (VEGAP, España) y líderes de entidades locales como Alexis Buenseñor (AGADU) asegura un diálogo integral que vincula la teoría jurídica con la práctica del mercado del arte y la gestión efectiva de las regalías para los creadores.