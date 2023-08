Descubren el número de boletos necesarios para ganar la lotería

Hay quienes impulsados por el deseo de alcanzar la riqueza y asegurar una ventaja en la búsqueda del anhelado premio otorgado por las loterías, empleado, o soñado con emplear, diversas artimañas, entre ellas, enfoques matemáticos. De hecho, en el pasado, algunos ya han intentado aplicar principios científicos para crear artificios aparentemente «mágicos», típicamente basados en cálculos complejos o estrategias a gran escala.

No obstante, ¿qué sucedería si hubiera un enfoque más simple? ¿Podría existir, por ejemplo, un número mínimo de boletos que asegurara un premio?

Si usted se ha planteado esta pregunta, le alegrará saber que matemáticos de la Universidad de Manchester han abordado este dilema. Su conclusión es que, efectivamente, se puede lograr tal objetivo, pero lamentablemente, esto no implica que se pueda enriquecer rápidamente. Según los investigadores, aun siguiendo sus recomendaciones al pie de la letra, lo más probable es que se acabe perdiendo dinero.

Los investigadores se concentraron en el popular juego de la Lotería Nacional del Reino Unido denominado «Lotto», el cual extrae al azar seis números del 1 al 59. En este juego, los premios varían desde acertar un par de números hasta el bote completo (acertar los seis números), el cual actualmente asciende a 7,8 millones de libras (equivalentes a 9,9 millones de dólares).

Después de sus cálculos, los doctores David Stewart y David Cushing descubrieron cómo acertar al menos dos números de las 45.057.474 combinaciones posibles. Y hallaron que el menor número de boletos necesarios para garantizar un premio es el de 27 billetes, aunque, lo que es más importante, sin garantía de ganancias.

