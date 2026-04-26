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Opiniones

Derechos  Especiales de los  Estados Partes de la Corte Penal Internacional

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ROMMEL SANTOS DIAZ
ROMMEL SANTOS DIAZ

Por Rommel Santos Diaz

Los Estados Partes poseen algunos derechos  cuando se produzcan  las siguientes situaciones  y estos deseen  implementar  procedimientos que les faciliten ejercer  estos derechos:

Los Estados Partes podrán participar en la redacción de los Reglamento Financiero de la Corte Penal Internacional y el reglamento de la Asamblea de los Estados Partes, según los artículos 112 y 113 del Estatuto de Roma.

Según los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, los Estados Partes podrán remitir un caso al Fiscal, lo cual le da competencia a la Corte Penal Internacional para investigar el caso.  Tienen el derecho a ser informados  cuando el Fiscal concluya  que la información remitida por el Estado Parte no es fundamento razonable suficiente para  proseguir  con la investigación.

También tienen derecho  a ser  notificados de todas las investigaciones que se inicien por el Fiscal, ya sea de oficio o con base a una referencia del Estado Parte, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Cuando el Estado Parte haya remitido una situación  en particular al Fiscal, podrá presentar observaciones a la CPI, cuando el Fiscal pida  a la Corte que se pronuncie sobre  cuestiones de competencia o de admisibilidad.

El Estado Parte podrá también solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares  para que esta revise la decisión  hecha por el Fiscal para iniciar o no una investigación, según el artículo 55 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Si un Estado deviene parte de un procedimiento de la CPI, tendrá el derecho a presenciar la recepción de pruebas. Cuando se le permite a un Estado Parte intervenir en un caso, este podrá solicitar que se utilice un idioma distinto al  inglés  o e francés para dirigirse a la Corte.

Los Estados Partes tienen el derecho a recibir el Reglamento de la CPI, y podrán aceptarlo u objetarlo, según el artículo 52 del Estatuto de Roma.

Finalmente, también tienen derecho a contar con la cooperación  y asistencia de la CPI cuando estén llevando a cabo una investigación o enjuiciamiento, ya sea  que concierne una situación en que se cometió  un crimen de la competencia de la CPI, o cuando se cometió un delito serio según el derecho interno del Estado Parte solicitante.

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