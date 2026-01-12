Banco Popular
Derecho internacional comparado y la observación electoral internacional

Freddy Ángel Castro Díaz

La observación electoral internacional constituye una práctica consolidada en el derecho electoral internacional comparado, con más de cinco décadas de contribución al desarrollo normativo y técnico de los procesos electorales en el continente americano.

En la República Dominicana, hay más de cien observadores internacionales provenientes de órganos electorales, tribunales electorales, sociedad civil, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales  han participado en misiones durante los últimos veinte años.

Definición conceptual y metodológica

La observación internacional electoral se define como: la recolección sistemática de información sobre un proceso electoral, con el propósito de emitir una opinión fundamentada sobre su adecuación a estándares nacionales e internacionales, realizada por entidades especializadas sin facultad inherente de intervención (IDEA Internacional, 1997, Diccionario Electoral, t. II, p. 750; IIDH/CAPEL). Los informes resultantes ofrecen recomendaciones técnicas no vinculantes al órgano electoral, basadas en evidencia empírica recolectada conforme a protocolos estandarizados.

Precedentes históricos de la OEA

Las primeras misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) precedentes metodológicos en la década de 1960:

  • Primera misión: Costa Rica (1962) . Equipo de tres expertos evaluó las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero, bajo la administración de Mario Echandi. Concluyó en un proceso pacífico y transparente, sin irregularidades significativas, validando la tradición democrática costarricense.
  • Segunda misión: El Salvador (1962) . Supervisó las elecciones del 18 de marzo en contexto post golpe militar, identificando restricciones a la libertad de prensa y participación opositora, aunque avaló los resultados a favor de Eusebio Rodolfo Cordón (Partido de Conciliación Nacional).
  • Tercera misión: República Dominicana (1966) . Posterior a la intervención de 1965, inspeccionaron las elecciones constituyentes del 1 de junio, ganadas por Joaquín Balaguer. Reconoció mejoras en el orden público, pero recomendó reformas ante presiones partidistas y limitaciones opositoras en el período post-Trujillo.

Toda misión opera bajo un Reglamento de Observación Electoral (Manual para Misiones de Observación Electoral de la OEA), es el referente de la observación regional, que regula medios, actuación y control. Sus objetivos incluyen fortalecer las instituciones electorales nacionales mediante recomendaciones en informes preliminares y finales, sin asumir responsabilidad por el proceso o sus resultados.

Principios rectores de la observación

Los principios fundamentales, derivados de la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, son:

  • Objetividad y neutralidad : Imparcialidad técnica frente a contendientes políticos, libre de influencias bilaterales o multilaterales.
  • Respeto a la soberanía nacional : Acatamiento estricto a la Constitución y leyes del Estado anfitrión; privilegios e inmunidades limitadas para garantizar la independencia operativa.
  • No sustitución de actores nacionales : Responsabilidad exclusiva de instituciones y actores locales por el desarrollo y resultados electorales.
  • Independencia y transparencia : Financiamiento de donantes externos (Estados miembros u observadores), con lista pública en informes; Prohibición de contribuciones del país anfitrión.

La atribución de responsabilidades a observadores por resultados electorales internos, contraviene principios elementales del derecho internacional comparado, subrayando su rol consultivo y no decisorio. Las faltas , la incapacidad operativa y técnica, así como la vulneración de los resultados fruto de la voluntad popular, son responsabilidades de los órganos administrativos y electorales que por mandato constitucional operan en cada país con un criterio  irrestricto en materia de independencia política y soberanía.

