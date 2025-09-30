Delgado y Moore conquistan la 12ª edición del Torneo de Golf BM Cargo

Bartolo García

Punta Cana, Cap Cana. – La empresa BM Cargo celebró con gran éxito la 12ª edición de su Torneo de Golf Invitacional, en el marco de su 30 aniversario, con cuatro días de intensas competencias, actividades sociales, fiestas y presentaciones artísticas en el espectacular campo Punta Espada Golf Course en Cap Cana.

Los máximos ganadores de la edición 2025 fueron Juan Cayro Delgado (Yayo) y Fermín Moore, quienes se llevaron el título Gross Overall, mientras que la dupla formada por Jay González y Olived González obtuvo el Neto Overall.

Asimismo, los golfistas Amaury Martínez y Billy Santos Calderón lograron el mejor score neto de la ronda del jueves, que fue reprogramada para el sábado, ganándose junto a las otras dos parejas un viaje con todos los gastos pagos para vivir la experiencia The Champs en Utah.

El torneo, por primera vez en su historia, se jugó en cuatro rondas consecutivas, desde el miércoles hasta el sábado, lo que añadió un nivel de emoción y exigencia adicional a la competencia.

La celebración tuvo un impacto solidario significativo, al recaudar la cifra récord de RD$7,572,860, fondos que serán destinados a proyectos sociales a través de las fundaciones beneficiadas.

En el acto de clausura, Ramsés Atallah, presidente de BM Cargo, agradeció a patrocinadores, jugadores, clientes, colaboradores y staff del evento, destacando la importancia de este espacio como vehículo de solidaridad.

“Desde sus inicios, este torneo ha sido nuestra manera de compartir y devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido. Doce años después, se ha consolidado como un espacio que transforma solidaridad en resultados concretos para quienes más lo necesitan”, expresó Atallah.

Este año, los recursos serán destinados a las fundaciones seleccionadas en la Convocatoria Abierta 2025: Junior Achievement Dominicana, Fundación Transformando Vidas para el Futuro, Fundación Proyecto ELA y Fundación De Blanck.

Por primera vez, se incluyeron en la lista de beneficiarios proyectos dedicados a la protección y bienestar animal, sumándose a las tradicionales iniciativas educativas que impulsa el torneo.

La edición contó con la participación de 424 golfistas, quienes compitieron bajo la modalidad Best Ball Stableford Modificado con el 70% del hándicap, además de categorías especiales como la de damas, que jugaron en formato Scramble en Parejas.

El evento no solo fue una competencia deportiva, sino también una plataforma de integración social, con actividades recreativas, encuentros empresariales y experiencias exclusivas para los asistentes.

BM Cargo, con 30 años en el mercado logístico internacional, cuenta con 70 sucursales en República Dominicana, oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, Panamá y Costa Rica, además de una red global de aliados.

La amplia lista de patrocinadores incluyó importantes empresas en categorías Oro, Plata, Bronce, Marítimos y digitales, consolidando al torneo como uno de los eventos deportivos y sociales más completos y prestigiosos del país.

Con esta exitosa 12ª edición, el Torneo de Golf BM Cargo reafirma su posición como un referente del golf en República Dominicana y como un espacio donde el deporte, la solidaridad y la celebración empresarial se entrelazan en beneficio de la sociedad.

